去年我国发行绿色债券超2800亿元

本报电 中国金融学会绿色金融专业委员会年会近日召开，会上发布的信息显示，我国绿色金融市场规模持续扩大，产品日益丰富。2018年，我国共发行绿色债券超过2800亿元，存量接近6000亿元，位居世界前列。

中国人民银行副行长陈雨露表示，我国绿色金融已步入纵深发展的新阶段。未来要加强对绿色金融理论研究，着力构建标准体系，保障绿色金融规范健康发展。

（欧阳洁 张其露）

一带一路税收征管能力培训班举办

本报电 “一带一路”税收征管能力促进联盟首期培训班近日在“一带一路”税务学院（扬州）举办，来自哈萨克斯坦、尼泊尔、塔吉克斯坦、乌克兰等13个国家和地区的近30名财税官员参加培训。此次培训班围绕“全球化背景下的税收争端及其解决措施”这一主题，就税务机关征管方式变化开展讨论，并探讨如何防范和及时解决跨境税务争议问题。

（吴秋余）

《 人民日报 》（ 2019年06月10日 18 版）

(责编：岳弘彬)