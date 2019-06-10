去年我国发行绿色债券超2800亿元
本报电 中国金融学会绿色金融专业委员会年会近日召开，会上发布的信息显示，我国绿色金融市场规模持续扩大，产品日益丰富。2018年，我国共发行绿色债券超过2800亿元，存量接近6000亿元，位居世界前列。
中国人民银行副行长陈雨露表示，我国绿色金融已步入纵深发展的新阶段。未来要加强对绿色金融理论研究，着力构建标准体系，保障绿色金融规范健康发展。
（欧阳洁 张其露）
一带一路税收征管能力培训班举办
本报电 “一带一路”税收征管能力促进联盟首期培训班近日在“一带一路”税务学院（扬州）举办，来自哈萨克斯坦、尼泊尔、塔吉克斯坦、乌克兰等13个国家和地区的近30名财税官员参加培训。此次培训班围绕“全球化背景下的税收争端及其解决措施”这一主题，就税务机关征管方式变化开展讨论，并探讨如何防范和及时解决跨境税务争议问题。
（吴秋余）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】