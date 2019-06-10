存款人已故，查询账户容易了

老人去世，家人如果想要查询老人的存款余额，不用再去公证，直接拿相关证件就能到银行查询。近日，中国银保监会、司法部联合发布《关于简化查询已故存款人存款相关事项的通知》，大大简化了手续。

据介绍，此前，被继承人意外亡故后，经常会出现继承人不知道留有存款的事情，或是找到银行卡却不知道取款密码。这时需要所有继承人一起到公证机关开具《存款查询函》，再拿着查询函去各家银行逐一查询。《存款查询函》通常有有效期，继承人办理查询函时需要带齐所有材料，并缴纳一笔公证服务费。公证的目的是查询继承人提供的身份证明材料是否与公安机关留存的信息一致。

《通知》出台后，已故存款人的配偶、父母、子女凭已故存款人的死亡证明、表明亲属关系的文件，比如户口簿、结婚证、出生证明等，以及本人有效身份证件就可以向开户银行业金融机构提交书面申请，办理存款等查询业务。而公证遗嘱指定继承人、公证遗嘱受益人，则需要携带已故存款人死亡证明、公证遗嘱及本人有效身份证件。

除了存款余额外，家人还能查询到银行发行或管理的非存款类金融资产的余额，比如理财产品和基金。银行审查完相关证件后，会通过书面形式告诉申请人所查询余额。对于代销且无法确定金额的第三方产品，银行会告知申请人到相关机构查询。《通知》指出，对于符合委托民事法律关系的，可以委托其他人办理存款查询，而且还可以多次查询。

据介绍，银保监会将进一步研究已故存款人小额存款免公证提取问题，在保证存款安全和继承人合法权益的前提下，为人民群众提供更多便利。今后，还会通过推动公安部门与银行建立信息共享机制，逐步推进身份、户籍、婚姻等信息的在线核实，进一步减少证明文件、简化办理程序。

《 人民日报 》（ 2019年06月10日 18 版）

(责编：岳弘彬)