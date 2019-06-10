网络提速降费不玩“数字游戏”（网上中国）

新华社发

程 硕作

北京的陈先生最近用上了不限流量的新资费套餐，刚给女儿打完视频电话的他，又刷起了小视频，显然已经迈入“流量自由”一族。陈先生表示：“提速降费，我是切实感受到了。新套餐不贵，网速也快，必须要点赞！”

日前，国务院常务会议对今年网络提速降费工作作出专项部署，三大运营商也在第一时间响应。不少网友表示，网络提速降费，好政策重在落实，希望少些“套路”，不玩“数字游戏”，让老百姓得到真正的实惠。

运营商连送惠民惠企大礼

日前，国务院常务会议部署进一步推动网络提速降费，明确了网络升级扩容、降低资费等5项措施要求。随后，中国电信、中国移动、中国联通等3家基础电信运营企业陆续推出一系列惠民惠企的新举措。

例如，中国电信全面下调套外流量价格、推出港澳台方向优惠流量包、降低中小企业通信成本等；中国移动推出“查网龄送流量”、达量不限速、支持多人“畅享”等活动；中国联通推出特惠假日流量包、大幅下调港澳台地区数据漫游资费、推出异地业务服务等。这些运营商送出的提速降费大礼包，受到消费者的欢迎。

事实上，中国在网络提速降费方面已经走在世界前列。据工信部副部长陈肇雄介绍，截至今年3月底，全国光纤宽带用户占比达到91%，4G用户占比达到75%，位居全球先进行列。固定宽带用户平均下载速率从2014年底的4.2M提升至28M，移动宽带下载速率从3G时代不足3M提高到22M。2018年，固定网络每兆月均资费为0.3元，比2014下降95%，手机上网流量平均每G为8.5元，比2014年下降94%。

下一步，相关部门还将推动实施精准降费，促进网络应用普及。例如，针对低收入和老年群体的需求，在全国推出“地板价”资费方案；针对建档立卡贫困户，要给予最大的优惠，助力网络精准扶贫；针对中小企业用户，通过直接下调资费价格、免费提速升档等方式，实现平均资费降低不少于15%，支持中小企业和民营经济发展。

多措并举让套餐不“套路”

合约期未到期是否能更改套餐？套餐外的流量费到底如何计费？有没有更适合自己的套餐种类？面对运营商推出的琳琅满目的套餐，一些消费者表示“从来没有看懂过”，不知如何选择符合自己消费习惯的套餐，也不懂使用套餐实际上究竟能优惠多少钱。

这些疑惑长期困扰消费者，亟须解决。此次国务院常务会议明确要清理规范套餐设置，推动解决套餐数量多、看不懂、选择难等问题，让消费者得到更多实惠。在国务院政策例行吹风会上，工信部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库介绍了规范套餐设置的主要工作：

一是减少在售套餐数量15%以上，重点减少一些早期的套餐，特别是价格贵以及规则复杂、影响用户选择的套餐。

二是推动企业做好阶梯定价资费试点，推广简单自由组合的套餐。

三是要求企业在所有的营业场所开展资费“清单式”的公示，要把所有的套餐都拿出来让用户选择。

四是严查不规范行为，解决老用户不能选新套餐的问题。

针对许多用户反映的“套路”问题，有关部门也在推进督导工作，包括专项调研、约谈企业、下发整改函等。国资委财务监管局局长邬红兵介绍，去年国务院对电信企业提速降费情况进行了专项督察，经过多方努力，去年第四季度用户的投诉量明显下降，比上一年同期下降12.5%。

将用户体验放在第一位

自2015年5月国务院办公厅发布《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》以来，中国已进入提速降费的第5个年头。从2015年实现“流量不清零”，到2016年逐步取消手机国内长途漫游费，再到2018年全面取消手机流量国内漫游费，提速降费工作可谓一年上一个台阶。与5年前相比，中国固定和移动宽带平均下载速率提升了6倍多，固定网络和手机上网流量资费水平降幅均超过90%。

如今，中国建成了全球规模最大的固定宽带网络和4G网络，全面建成了光网城市，行政村通宽带比例达到98%，行政村通4G的比例达到97%，这些都位居全球的前列。有报道显示，截至2018年底，对比美国T—mobile、日本Softbank、韩国LGU+等，中国平均8.5元/GB手机上网流量价格为国际主流运营商中最低。这不仅带动了信息通信制造业和服务业全产业链的发展，也有力支撑了经济社会的数字化转型。

不过，仍有用户反映了使用中的一些问题，如不限流量的套餐，实际上存在流量使用到达一定数量后就开始限速的情况；“有流量没信号”，春节回村抢不到微信红包；通信行业没有统一规范的收费标准等。因此，用户还是希望提速降费能持续推进、不断落实。

业内人士认为，中国有近16亿移动用户，网络提速降费在扩内需、稳就业、惠民生方面发挥着多重作用，减速降费要将用户体验放在首位，让消费者明明白白花钱。

(责编：岳弘彬)