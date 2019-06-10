原标题：于人谈“契约”，于己忙“弃约”（钟声）

于人谈“契约”，于己忙“弃约”，这就是当前美国一些政客在世人眼中的形象。这些人口头上将所谓契约精神奉为圭臬，孰不知高高在上、颐指气使的行为举止同真正的契约精神格格不入，挖了一个个“弃约陷阱”的同时，他们也在撕下自己脸上的假面具。

指责别人缺乏契约精神、要求别人尊重契约，这是美方的一贯做法。去年，美国通过发布多份报告，指责中国不遵守世界贸易组织规则，并将此作为对中国实施单边贸易措施的理由。上个月美方还声称，美国和中国实际上已经有一份协议，但中方破坏了协议。然而，事实终归是事实。关于前者，中方去年6月发布《中国与世界贸易组织》白皮书，用无可辩驳的事实正告：中国切实履行了加入世贸组织承诺。关于后者，中方近日发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，全面系统还原真相：中美经贸磋商经历了几次波折，每次波折都源于美国的违背共识、出尔反尔、不讲诚信。

世贸组织规则是在各方共识基础上形成的契约，各方都应自觉依据相关规定行事。美方则不然，强行将国内法凌驾于世贸组织规则之上，单方面挑起与多国的贸易争端，肆意践踏多边贸易体制。作为世贸组织成员，美方还公开表示，“不允许”世贸组织的上诉机构和争议解决机制让美国也接受约束，甚至威胁退出世贸组织。如此赤裸裸威胁，哪里有半点契约精神？！

事实表明，美国是国际法和国际规则最大的破坏者。气候变化《巴黎协定》签署国家有190多个，美国退出了。伊朗核问题全面协议经过联合国安理会核可，美国退出了。还有联合国教科文组织、联合国人权理事会等国际组织，美国也都退出了。美方对国际规则和机构“合则用、不合则弃”的真实面目，国际社会早已看得清清楚楚。

规则意识和契约精神是市场经济的基石，也是现代国际秩序的重要支撑。遵守规则、信守契约使得个人、群体和国家可以形成广泛合作，是人类进入文明社会的主要特征。美方肆意弃约，把国际规则玩弄于股掌之间，损耗的是自己的信用，破坏的是世界的秩序。国际舆论普遍认为，美方在同中方的经贸磋商中如此出尔反尔，不可能取信于其他正在同其谈判的贸易伙伴。

美国一些政客嘴上念的契约精神，不过是他们攻击别人的利器、装点门面的点缀。为了一己私利，他们毫无顾忌地干着背信弃义的勾当，有时候连遮羞布都顾不得围上，美国国务卿蓬佩奥不久前就大言不惭地叫喊：“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃。我们还有一门课程专门来教这些。这才是美国不断探索进取的荣耀。”在美国一些政客心里，只有唯利是图的“宝典”，找不到容纳契约精神的丝毫空间。

“看看美方的出尔反尔、不守契约的决定，让人不免会想：有这样的朋友，谁还需要敌人？”一年前，面对美方在国际社会中的破坏行径，欧洲理事会主席图斯克曾如此叹道。不管是什么人，不论是哪个国家，丧失契约精神，迟早有一天会品味出“德孤者必无邻”的苦涩滋味。

《 人民日报 》（ 2019年06月10日 02 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)