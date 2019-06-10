G20财长和央行行长会强调协调应对全球性风险

据新华社东京6月9日电 （记者刘春燕）为期两天的二十国集团（G20）财长和央行行长会议9日在日本福冈市闭幕。会后发表的部长声明表示，全球经济面临下行风险，强调各国协调应对全球性风险的重要性。
声明预计，世界经济将在今年下半年至明年企稳回升。不过，声明同时指出，世界经济仍面临下行风险，特别是贸易风险和地缘政治风险仍在加大。声明说，二十国集团将继续应对全球经济下行风险，并准备采取进一步行动。
应日本方面提议，在商品贸易收支不平衡之外，会议讨论了包括服务贸易和投资收益在内的经常项目收支不平衡问题。会议同意，在评价对外收支时，有必要着眼于所有的构成要素，并认为各国需要施行切合自身实际情况的宏观经济政策和结构性政策。在讨论中，部长们认为，纠正不平衡问题共同努力很重要。
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