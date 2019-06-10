国家医保局：医保个人账户取消不会降低医保待遇

据新华社北京6月8日电 （记者张泉）国家医保局日前发布的关于城乡居民基本医疗保险门诊保障政策的解读指出，城乡居民医保个人（家庭）账户取消并不会降低居民的医保待遇，而是通过推进门诊统筹进行替代。据介绍，城乡居民医保个人（家庭）账户，主要用于支付参保人在门诊发生的医疗费用，但额度小、保障不足，共济能力差。门诊统筹有利于提高城乡居民医保基金共济能力、增强基金共济效应，能更好地保障城乡居民医保待遇。各地推进门诊统筹后，可将门诊小病医疗费用纳入统筹基金支付范围，群众在基层医疗机构发生的常见病、多发病的门诊医疗费用均可报销，比例在50%左右。

《 人民日报 》（ 2019年06月10日 04 版）

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