中国将建设IPv6公共监测平台

国家下一代互联网产业技术创新战略联盟日前在京发布第二期《支撑中国IPv6规模部署—中国IPv6业务端到端贯通用户体验监测报告》，提出将在2019年内联合会员单位部署下一代互联网公共服务平台，建设IPv6公共监测平台，更好服务产业发展。

IPv6能够提供充足的网络地址和广阔的创新空间，是互联网演进升级的必然趋势、技术产业创新的重大机遇和网络安全能力强化的迫切需要。我国正加快基于互联网协议第六版（IPv6）的下一代互联网规模部署，加快网站及互联网应用生态向IPv6升级。

报告提出，当前我国大力开展IPv6试验和应用，IPv6部署出现积极变化，但活跃用户数、网站IPv6支持率等仍有待提升。

国家下一代互联网产业技术创新战略联盟理事长黄澄清说，产业联盟将在2019年联合会员单位在全国部署下一代互联网公共服务平台，建设IPv6公共监测平台，定期发布IPv6产业发展动态和实质成果，引导产业健康发展。（新华社北京电 记者张辛欣）

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