国际论道：“天平已向中国一方倾斜”

图为黑龙江垦区友谊农场五分场二队大机械联合收获大豆。黑龙江垦区今年的大豆种植面积达到1038万亩。英国《泰晤士报》网站日前报道称，为了摆脱对美国进口大豆的依赖，中国政府支持黑龙江农民种植大豆。

徐宏宇摄（人民视觉）

图为在美国俄勒冈州波特兰市南部威拉米特河谷一个榛子加工企业，总裁拉里·乔治站在尚未能售出的榛子产品旁。这些产品计划销往中国。

新华社记者 吴晓凌摄

继2018年9月发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书后，中国国务院新闻办公室近日再度就中美经贸问题发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，以8000余字的长篇幅分析美国挑起对华经贸摩擦损害两国和全球利益，揭露美国在中美经贸磋商中出尔反尔、不讲诚信，表明中国始终坚持平等、互利、诚信的磋商立场。

白皮书的发布以及中国一系列对美贸易霸凌的回应举措的出台，引起国际社会高度关注。“白皮书是中国政府在公共关系方面的胜利”、“天平已经向中国一方倾斜”，国际舆论纷纷点赞。

中国应对具有启发性

自《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书发布以来，相关内容成为各大外媒转引和分析的热点。法新社称，白皮书可被看作是中方对美方在贸易问题上的最新回应。美国消费者新闻与商业频道认为，中国在经贸问题上对美国采取了坚定的官方立场。

其中，白皮书详细介绍了自2018年2月经贸磋商启动以来，美国三次违背共识、不讲诚信而引发的波折，尤为外媒关注。

俄新社援引白皮书称，中美经贸磋商严重受挫，责任完全在美国政府，因为华盛顿不断调整相关诉求，随意指责中方，这是不负责任的。

“中国指美国在经贸磋商中三次出尔反尔、不讲诚信。”新加坡《海峡时报》在报道中特别引用白皮书有关美国三次出尔反尔的具体内容并指出，5月初中美双方在关税摩擦中彼此加码，美方抢先归咎中方。现在，中国国务院新闻办公室以8个语种发布《白皮书》，把矛头反指回美国，以正视听。

在美国《纽约时报》看来，在这份白皮书中，中方几乎没有显示出会退缩的迹象。白皮书表示，在重大原则问题上中国决不让步。对于贸易战，中国不愿打，不怕打，必要时不得不打。对此，英国伦敦伊诺多经济公司首席经济学家乔伊列娃分析称，这表明中国现在不会改变立场，“并在为一场持久冲突做准备。”

在白皮书发布前两天，中国宣布将建立“不可靠实体清单”，对600亿美元清单美国商品中的部分商品提高关税，并对美国快递集团联邦快递展开调查。这一套“组合拳”让英国《金融时报》感叹，中国在指责美国采取霸凌主义态度和极限施压手段的同时，“加大了其在贸易战中的反攻力度。”

英国广播公司认为，中国采取包括发表白皮书在内的一系列举措，是在对美贸易争端中拿回谈判主导权，并警示特朗普政府，北京手中亦有筹码。

外媒同时注意到，中国并未关闭对话的大门。无论在白皮书还是新闻发布会上，中国政府都表示愿意重返谈判桌。白皮书在结束语中指出，双方在经贸领域的分歧和摩擦，最终需要通过对话和磋商来解决。

对此，美联社援引美国密歇根大学罗斯商学院教授琳达·里姆的话称，这份白皮书并不意味着中国升级两国间的冲突，而是以清晰且慎重的方式重申了中国政府的立场，并为谈判留下空间。

“球踢到了美国一边”，德国新闻电视台评论称，中国已经表明态度——如果美国愿意平等谈判，中国也愿意坐到桌边，最终达成协议；如果美国继续威胁，中国将坚决反击。一直以来，中国采取克制态度并制定多项开放新政，但美国总是想要更多。现在，天平已经向中国一方倾斜。

英国《每日电讯报》网站也刊文认为，面对特朗普外强中干的威吓，中国的应对具有启发性，并将成为这场愈演愈烈的争端能否早日解决的关键。到目前为止，中国一直致力于保持道德上的优势，在不让关系破裂的情况下回击美国。

搬起石头砸自己的脚

美国无端挑起的中美经贸摩擦损人害己，这是国际社会的普遍共识。“贸易战没有给美国带来所谓的‘再次伟大’。”法新社援引白皮书指出，加征关税措施不仅没有推动美国经济增长，反而带来了严重伤害。

“搬起石头砸自己的脚”，西班牙《世界报》网站刊文称，用这句俗语来形容美国再合适不过。近日，特朗普向中国最大的电信设备公司施压，以便能在与北京的贸易谈判中获得更有利的条款，这似乎对美国非常有利。然而，现实要复杂得多。

文章指出，华为拥有多家替代供应商，即便没有来自美国的技术，也仍能照常运行。还有一个最重要且后果容易被低估的因素，那就是华为将不得不停止与安卓操作系统的合作，这将使华为加快自主研发，创建新的操作系统。而这是美国将面临的巨大“威胁”，因为美国垄断手机操作系统的现状将随之成为历史。

美国对华加征关税给其国内经济造成的冲击已经开始显现。

美国多家投资和研究机构近日发布的研究报告警告称，美国政府挑起经贸摩擦、加征关税将显著推升美国通胀水平，削弱经济增长动能。

野村证券首席美国经济学家刘易斯·亚历山大表示，关税成本将转嫁到美国进口商品价格中，继而推升美国本土价格水平。他说，若美国再对约3000亿美元中国输美商品加征25%的关税，美国通胀水平在未来12个月内将上涨0.5个百分点。

美国纽约联邦储备银行日前发布的报告也以一组详实数据表明，美国普通民众正在为关税埋单。报告显示，美国政府最近对2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%，将导致一个普通美国家庭每年负担增加831美元。

英国《卫报》评论称，美国与中国的贸易战几乎伤害了美国经济的每一个领域，特朗普政府的关税政策几乎没有人受益。而输家则包括美国的消费者、企业和他们雇佣的工人、失去出口市场的农民以及被迫支付更高投入成本的制造商等。

全球经济同样正因不断升级的中美经贸摩擦而面临更大风险。白皮书指出，美国贸易霸凌行径殃及全球。各大外媒以及国际社会纷纷表达了相似的担忧。

《金融时报》近日报道称，美国宣布对2000亿美元中国输美商品加征关税将给市场带来严重冲击。如果出现最糟糕的贸易冲突，标准普尔500指数可能下挫10%，甚至可能使全球经济陷入衰退。

“全球经济处于危险之地。”路透社引述经济合作与发展组织秘书长古里亚的观点称，这一担忧正是源自中美贸易摩擦升级，这对全球其他地区的冲击可能更甚于迄今为止所造成的影响。古里亚称：“这个明确而现实的危险，可以轻易地产生连锁反应。”

美国智库彼得森国际经济研究所所长亚当·波森撰文称，市场正清醒认识到全球系统性风险被低估。如果其他经济体也效仿美国以国家安全为借口实施贸易保护主义政策，贸易报复和保护主义将在全球泛滥，市场焦虑将进一步加深和扩散。

“极限施压”毫无成效

美国加征关税的矛头不只是指向中国，即便是对传统盟友，也毫不手软。近期，美国更将贸易战战火蔓延至更多国家。

当地时间5月30日，特朗普突然以移民问题为由宣布将从6月10日起对从墨西哥进口的所有货物征收5%的关税。埃菲社称，特朗普试图以此作为施压手段，阻止从墨西哥偷渡到美国的非法移民。

此后一天，特朗普又宣布将从6月5日起终止印度继续享受发展中国家普惠制待遇。《今日印度》称，这一决定将影响约56亿美元的印度出口美国货物。

《纽约时报》日前还曝光一则消息称，特朗普政府近来曾考虑向澳大利亚输美产品征收关税，后因国务院和军方官员的强烈反对而作罢。该报指出，特朗普政府以关税大棒反对欧盟、日本、墨西哥等盟友，且与中国的分歧正在加深。若对澳大利亚加征关税，那就意味着美国又面对一条新的战线。

美国政府一系列不得人心的举动引发众怒，也让国际社会更加看清其将关税武器化，试图用极限施压胁迫他国屈从的惯用套路。

法国《费加罗报》刊文指出，特朗普将商业谈判技巧用于世界事务，如粗暴地促使对手在弱势的情况下谈判，通过挑衅或对立来使其动摇。然而，这种“极限施压”外交毫无成效。

文章在回顾了特朗普政府挑起对华经贸摩擦、撕毁伊核协议、炮制巴以问题“世纪协议”等种种行为后总结称，“美国优先”造就了一个孤独的美国，甚至与欧洲和亚洲盟友都关系微妙。

美国《华盛顿邮报》也直接道出特朗普不愿正视的事实：他对施压战术的依赖，正表明效果在递减。该报称，从攻击朝鲜的“火与怒”言辞到升级对华贸易争端，再到针对墨西哥的新最后通牒，特朗普对他国采用羞辱、威胁和惩罚措施。但是，美墨边境的非法移民达到12年来的高峰，关税战令华尔街陷入极度紧张，平壤也恢复了短程导弹试射。特朗普的施压政策在过去两年半几乎没有收获红利。

“历史经验证明，试图通过泼脏水、拆台、极限施压等手段达成协议，只会破坏双方合作关系，错失历史机遇。”白皮书称。

巴基斯坦卓越智库中心主任亚瑟尔·马苏德日前接受媒体采访时认为，“美国优先”思想作祟是中美经贸摩擦的根源所在。美国想在方方面面都获取最大利益，无法容忍其他国家的进步和发展。这种肆意利用自己大国地位，实行贸易霸凌的行为，将影响国际社会的正常发展。

“把自己家里的事顾好，而不是发起一场让美国人受损大于得利的贸易战。”《联合早报》刊文指出，面对各种挑战，美国得从自身找出原因和解答，启动全国性的竞争力振兴措施，而不是诿过于人。美国政府能听进劝告吗？

(责编：栗翘楚、杨曦)