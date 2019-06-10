原标题：促消费新政密集落地 更多细则将出

端午小长假期间，我国消费潜力集中释放。以旅游为例，文化旅游部6月9日发布的数据显示，端午小长假全国国内旅游接待总人数9597.8万人次，同比增长7.7%；实现旅游收入393.3亿元，同比增长8.6%。而作为打造强大国内市场的关键环节，新一轮促消费新政还在密集落地。端午小长假前一天，国家发展改革委、生态环境部、商务部三部门联合发布《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》（以下简称《方案》），聚焦汽车、家电、消费电子产品领域，增强市场消费活力，提升消费支撑能力。

这仅仅是促消费政策红利释放的前奏。记者从业内获悉，在汽车、家电、文化、旅游等消费领域的“大头儿”上，培育消费新增长的方向已经明确，相关细则正在加快完善，有望近期出台，从而为全面激发居民消费潜力提供更大动能。

自广东打响放宽汽车限购“第一枪”后，《方案》再次从全国层面加码促进汽车消费，其中，各地不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当取消。严禁各地出台新的汽车限购规定，已实施汽车限购的地方政府应根据城市交通拥堵、污染治理、交通需求管控效果，加快由限制购买转向引导使用等新政。

全国乘用车市场信息联席会副秘书长崔东树在接受《经济参考报》记者采访时表示，汽车类商品在限额以上社会消费品零售额中的占比超过1/4，但从近期数据来看，汽车市场形势不容乐观。中国汽车工业协会最新数据显示，4月乘用车产销分别完成166万辆和157.5万辆，环比分别下降20.5%和22.0%，同比上年分别下降17%和17.7%。

业内人士对记者表示，《方案》的出台有助于稳定市场预期，但是要真正激发市场潜力、刺激居民消费，还需要更多细化政策落地。此外，各地将在《方案》指引下，加快出台和完善具体措施，以往因限购等手段抑制的市场需求有望快速得到满足。“未来将更多引导家庭车辆的使用，增加进入拥堵区域的成本和约束，同时从限制购车转为鼓励家庭购车，实现真正的管理交通而不是行政约束购买行为。”崔东树说。

值得一提的是，今年年初国家还出台了汽车下乡等刺激消费政策。崔东树认为，在积极推动农村车辆消费升级的政策指引下，相关优惠政策或加速落地，从而快速打开农村汽车消费空间。

除了挖掘新车消费需求，记者还从商务部了解到，《二手车流通管理办法》正在抓紧修订，严防二手车限迁政策“回潮”，繁荣二手车市场。同时，在汽车后市场方面，积极研究促进汽车后市场发展的政策措施，深挖汽车后市场潜力，形成新的消费增长点。

作为消费市场的另一重要领域，去年家电消费占限额以上社会消费品零售总额的比重位列第五。对于如何发掘这部分消费潜力，国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微对《经济参考报》记者表示，当前鼓励家电消费的政策措施最重要的是把推动家电产业的整体转型升级，同满足居民高品质家电产品的需求更好地结合起来。目前我国家电普及率已经很高，城镇家庭每百户家电保有量趋于饱和状态，但依然有更新、升级空间，特别是绿色节能智能家电。

“接下来的政策将从两端发力，一是加强供给侧改革，促进绿色节能和智能家电的持续升级，二是在需求侧培育新的消费理念和消费需求，打造高品质消费增量，最终刺激家电产品改善型消费潜力释放。”王微说。

这在上述《方案》中也有体现。《方案》明确，持续推动家电和消费电子产品更新换代。鼓励消费者更新淘汰能耗高、安全性差的电冰箱、洗衣机、空调、电视机等家电产品，有条件的地方对消费者购置节能、智能型家电产品给予适当支持。

根据国家发展改革委测算，参照上一轮“节能产品惠民工程”补贴政策，若在全国推广节能惠民补贴，2019年至2021年期间，预计就可以增加1.5亿台高效节能智能家电的销售，拉动消费约7000亿元。记者了解到，目前一些地方和商家已经启动了节能家电补贴政策以及“汰旧换优”促销活动，接下来有望在更多地区推广。

“从发展趋势看，汽车后市场服务、家电定制和中央集成等全流程一站式服务存在巨大发展空间，未来汽车和家电服务将超越产品本身，成为更大的消费领域。”商务部研究院流通与消费研究所副主任关利欣对《经济参考报》记者表示。

除了汽车、家电等热点产品消费外，我国育幼、家政、医疗、文化、旅游等服务消费也在全面发力。以文化旅游为例，记者获悉，今年将推动建设重要旅游区和国家级重点文化项目，实施文化旅游提升工程。在推进国际旅游消费中心建设的同时，深度挖掘乡村旅游潜力。加大力度支持邮轮游艇、旅居车等消费发展以及冰雪经济发展。

地方已经在加快行动。陕西省提出，2019年全省预计新建、改建重大文化旅游项目1300个，总投资达1500亿元；海南将创建国家全域旅游示范区，实施琼港澳游艇自由行，加快发展邮轮产业。

在关利欣看来，旅游等服务消费增速已经远高于商品消费增速。未来进一步挖掘居民消费潜力的着力点应该放在商品消费的创新和服务消费升级上，以消费引领供给创新和产业升级，从而推动形成强大国内市场。

(责编：庄红韬、杨曦)