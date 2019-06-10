地方债加速输血基建 年内发行规模突破2万亿元

《证券日报》记者根据东方财富Choice数据统计，截至6月9日，今年以来全国共发行515只地方债，发行规模突破2万亿元至20306.68亿元，距今年9月底前发行完成全年新增限额3.08万亿元，尚余1.05万亿元待发。

随着各地披露更多发行文件，6月10日至14日，地方债计划发行42只，规模达2018.84亿元，发行速度进一步加快。分析人士预计，6月份地方债发行将达6000亿元以上。

中国财政学会绩效管理研究专业委员会副主任委员张依群对《证券日报》记者表示，今年6月份地方债发行进度还将进一步加快，重点是专项债的发行进度加快，将成为未来一段时期内推动中国经济社会发展的主要资金来源。

张依群认为，加快地方债发行进度会提升内生经济发展动力、带动国内需求增加，可以有效抵御外部经济带来的冲击，保持中国供需平衡，维护经济稳定。

6月6日，天津市发行165亿元地方债，包含5亿元一般债券和160亿元专项债券。

6月3日，四川省发行了9只专项债，分别为：7年期29.04亿元棚户区改造专项债券、5年期4亿元收费公路专项债券、10年期2.32亿元收费公路专项债券、20年期3亿元文化旅游专项债券、5年期0.5亿元乡村振兴专项债券、7年期2.82亿元乡村振兴专项债券、10年期3.65亿元乡村振兴专项债券、20年期1亿元乡村振兴专项债券、7年期1.47亿元医院建设专项债券。

国盛证券固收分析师刘郁预计，在新增债券和借新还旧债的双重压力下，预计6月份地方债发行放量，会达到6000亿元以上，单月发行规模可能创年内新高。

“地方债重点投向为民生领域，随着地方债实施项目的不断推进，事关民生的道路交通、医疗卫生、教育科技、生态环保等重点领域将得到全面有效改善。”张依群认为，加快地方债发行会为增加财政投资提供必要的财力支撑，对稳定地方经济发展、保持中国经济在合理区间运行发挥重要作用。目前地方债发行已经逾2万亿元，未来还会通过地方债发行释放更大的政府投资能量，。

另外，值得注意的是，截至6月9日，已经有9只30年期的地方债发行，合计规模为681.17亿元。具体来看，2月26日，重庆发行1只30年期地方债，发行额为70亿元，开创30年期地方债发行先河。进入5月份以来，四川、辽宁、黑龙江、贵州、甘肃、河北、湖北共发行了8只30年期地方债。分析人士认为，推行较长期限的地方政府债券，有利于进一步缓解地方政府还债压力。

今年4月份财政部发布《关于做好地方政府债券发行工作的意见》要求，地方财政部门要科学确定地方政府债券期限结构，满足更多类型投资者期限偏好，逐步提高长期债券发行占比。（记者 包兴安）

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