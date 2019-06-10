丘成桐：重视基础科学别停留在口头

工业界在呼唤数学家。前段时间，华为技术有限公司创始人兼总裁任正非接受媒体采访，两万多字的采访实录中，他提了数学近30次。“芯片砸钱不行，得砸数学家、物理学家、化学家……”数学家，被认为最有希望在材料科学、芯片、人工智能等领域上做出突破，解决“卡脖子”困局。

但著名数学家丘成桐也指出，发展像数学这样的基础科学，目的并非直接为经济和技术服务。9日，第八届世界华人数学家大会（ICCM）在清华大学开幕，来自世界各国的千余名中外数学家齐聚这一盛会。“很多人以为，基础科学指的是技术上的原理和方法。”大会主席丘成桐在大会开幕式后接受媒体专访时表示，一些地方政府和企业对基础研究的认识仍有偏差，“他们说重视基础研究，重视的无非还是解决实际问题的应用研究而已。”

科学家研究电磁学，是因为不了解电和磁的关系；发现量子力学，是因为想从理论上得出正确的辐射公式。对做基础研究的科学家来讲，他们感兴趣的是自然现象，想理解的是自然规律。“我们认为数学重要，尊重数学，因此我数学做得好；如果你告诉我，今天做数学是为了某几家公司的技术进步服务，那我就算做得再好，（影响）也有限。”丘成桐强调，“做数学就是做数学，只有这样，才能打牢基础，帮助我们往前走。”

数学家们渴望纯粹，也有自己的骄傲。2019年ICCM数学奖金奖获得者、美国加州理工学院数学系教授朱歆文说，数学是非常小众的学科，常常不为人关注。“其实我们也不是特别希望得到太多关注，这样可以安心做自己的事情。太过急功近利，做不出原创性的成果。”

数学，不是因为可以解决工业界问题而变得重要——它本来就很重要。

丘成桐告诉科技日报记者，他不反对数学家走向工业界解决实际问题，只是，“我们还需要保留一小群做基础数学研究的纯数学家，把他们养起来，哪怕就几百个”。他强调，如果没有这么一批人，中国科技的发展仍会受到阻碍。

而和应用数学家相比，纯数学家确实很难真正得到工业界青睐，需要政府给予重视。

“我在报纸上看到，很多大公司的负责人讲他们有多少多少数学家。不过，到底是数学家，还是做数学的工程师？”任正非此前表示，华为至少有700名数学家。“我们在座的都是数学家。”丘成桐看了看自己两侧的本届ICCM重要奖项的得主们，“但我不认为他们跟华为里的700多个数学家有很多往来。”

这是因为，大家所说的“数学”，并不是同一个层面的“数学”。丘成桐讲，华为的数学家，可能还是解决硬件和软件问题的应用数学家偏多。“真正做基础研究的科学家，跟他们想象的是不一样的。”

丘成桐也去过南方某个以科技创新闻名的发达城市，但政府相关负责人问的仍然是——引进你这个项目组，未来几年内能够给我带来多少GDP的增量？“他们还是不懂，什么是真正的基础研究。”

“基础数学需要获得国家更多的投入。”丘成桐说，这种投入的价值，不在于解决了什么问题，为国家省了或者赚了多少钱，而在于对人类社会产生更为广泛和深刻的影响。（记者 张盖伦）

（科技日报北京6月9日电）

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