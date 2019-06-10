税收普惠性政策不断放宽 助力“双创”激发市场活力

按照党中央、国务院部署，为进一步实施创新驱动发展战略，税务部门在积极构建普惠性政策扶持体系、优化创业创新环境等方面持续推出系列举措，减税降费力度不断加大，税收扶持创业创新发展的政策效果不断显现，广大市场主体的创业创新活力不断增强。

助燃家乡创业梦

据中央财经大学教授樊勇介绍，2016年以来，国家多次扩大小型微利企业所得税减半征收范围，2019年，国家将小微企业普惠性税收减免政策作为实施更大规模减税降费的“先手棋”，进一步扩大小微企业的减税红利。减税力度的逐年加大，持续激发了市场主体的创业创新热情。

杜雄杰前几年回到家乡——福建古田，创办了盛耳食品，通过电子商务渠道销售食用银耳。得益于国家减税降费政策，今年一季度公司享受小微企业所得税优惠近7万元。 “税务部门的支持润物无声。”江西省万载县搏鹰实业有限公司负责人彭志勇说。前几年彭志勇回乡创业之初，税务部门根据企业主营加工出口欧美订单的箱包业务，为企业“量身定制”了涵盖公司开户、生产经营、出口退税等业务的税收优惠政策指引，并不断压缩退免税办理时间。近年来，税务部门减税降费力度持续加大，仅2018年公司就享受各类税收优惠千余万元。

“减免下来的税款，盘活了企业资金,为创办扶贫车间提供了助力。”彭志勇说，如今企业先后在万载县17个乡镇创建29个“扶贫车间”，吸纳返乡就业人员580人，并为157个贫困家庭提供了就业保障。

和彭志勇一样回到家乡“闯事业”的还有黄春梅。她所在的广西崇左市湘桂糖业有限公司，受益于增值税税率的接连下调，公司今年可减少缴纳增值税超千万元。作为公司总经理，黄春梅兴奋不已，“税费减轻，企业计划加大第一车间基地建设和第二车间机糖生产创新投入，更好地实现蔗农增收、企业增效，也吸引带动一大批当地群众就业创业。”

减税降费带动创业创新，创业创新支撑高质量就业。据统计，2018年，全国市场主体数量突破1亿大关；全国城镇新增就业1361万人。

科技型企业加快创新发展

减税政策释放的红利，为企业创新注入了强劲动力。近年来，国家在增值税、企业所得税、个人所得税等多个税种都出台了系列优惠政策，打出了一套漂亮的“组合拳”，帮助不同行业、不同类型的科技型企业找到适合自身创业创新的税收支持。

位于广东省东莞市长安镇的晟鼎精密仪器公司是一家大学生创业公司，公司运营总裁冼健威坦言快速发展的背后离不开国家政策和税务部门服务的有力支持。公司2018年享受到税收优惠减免税额共12万元，今年公司享受各项减税政策，预计减税超过63万元。冼健威说：“减免税额看起来不大，但对公司的发展弥足珍贵，能让我们有力盘活资金，有更多的资源投入到研发和创新中，提升公司的产品质量和技术含量。”

2018年，国家进一步加大了研发费用加计扣除力度，允许企业委托境外发生的研发费用纳入加计扣除范围，并将科技型中小企业研发费用按75%加计扣除的政策进一步推广至所有企业，这让许多正在不断壮大的企业放了心。

上海湃睿科技信息有限公司的负责人周娟表示：“我们按照75%的比例享受加计扣除政策，相当于得到了国家的资金扶持，使我们的发展势头越来越好。”

在山东，莱州联友金浩新型材料有限公司是一家专业生产电池隔膜的高新技术企业，仅2018年企业享受75%研发费用加计扣除就达到446万元。公司董事长方开东说：“创新是企业发展的不竭动力，得益于税收优惠政策扶持，企业通过过硬的技术在激烈的市场竞争中站稳了脚跟。”2019年增值税税率下调后，公司全年预计减税约106万元，下一步公司将把节约下来的资金用于研发投入，进一步培育自主创新能力。

减税又“简政”

近年来，税务部门深入推进“放管服”改革，不断优化税收营商环境。针对广大创业“新人”推出压缩新办企业涉税事项办理时间、推行电子税务局等一系列优化征管服务的举措，为他们带来了全新体验。

税务部门考虑到初创企业办税的人力成本、时间成本，通过建设“智慧税务综合体”，使纳税人可以全面体验智能导税分流、云桌面办税、移动办税、自助办税终端等，享受便利的办税服务。“我们运用互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网等前沿技术，把税收工作带入‘智税时代’，为初创企业提供优质的营商环境和高效的征管服务。”烟台市税务局党委书记、局长郑舒东说。

西南财经大学教授、西财智库首席研究员汤继强介绍，为大力提高自主创新能力，推动实现创新发展，国家修订实施了新的《高新技术企业认定管理办法》，进一步扩大高新技术企业认定范围，简化认定手续；优化事中事后管理，并及时延续和完善了到期政策；完善科技企业孵化器和大学科技园税收优惠政策，为创业者们厚植“双创”沃土，努力营造良好营商环境。

“税务部门落实服务创业创新和减税降费政策的有力举措为港澳创业青年免除后顾之忧，更加坚定了港澳青年来内地创业发展的信心和决心。”全国人大代表、霍英东集团行政总裁霍震寰表示，营商环境的优化有利于吸引更多的港澳青年进入内地创业，特别是吸引港澳有志青年来内地创立科技创新型企业。

2019年初，国家税务总局专门设立小微企业服务处，负责为中小微企业提供涉税服务，建立小微企业涉税诉求和意见快速响应机制，切实维护小微企业合法权益。各地税务部门也纷纷推出了一些为科技型企业“量身定制”的征管便利化“自选动作”。

通过网报系统，新增“研发费用加计扣除智能通”功能，一键生成研发支出辅助账、汇总表等各项表格，增强科技型企业享受加计扣除政策的主动性和准确性。“我们将用好用足各类惠企惠民税收政策，以税收优惠助力企业升级，推出更多更实的办税举措，全力支持企业创新发展、绿色发展。”江西省税务局党委书记、局长胡立文表示。

合并“研发支出”辅助账4张表单，新表较原表填报内容减少了80%以上。上海市税务局实施该项简化措施，得到当地创业创新主体的热烈欢迎。在宁波，奉化区税务局举办“扶·青云志”税企沙龙活动，为创客们提供创业创新最新政策解读及涉税热点辅导，并搭建起税企长效沟通联动机制。在安徽，亳州市税务局组织服务队走进亳州学院，开展税收助力“双创”宣讲会活动，向即将毕业的学生和创客们普及税收知识。

国家税务总局有关负责人表示，下一步，税务部门将积极配合相关部门进一步完善以研发费用加计扣除为主的税收优惠政策，优化对中小企业创新的纳税服务举措，把对各类市场主体创业创新的优惠政策进一步落实好，不断增强市场主体的创业创新活力，把“双创”持续引向深入。

(责编：杨曦、付长超)