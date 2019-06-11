货物贸易进出口总值超12万亿元

本报北京6月10日电 （记者杜海涛）据海关统计，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值12.1万亿元，比去年同期增长4.1%。其中，出口6.5万亿元，增长6.1%；进口5.6万亿元，增长1.8%。

5月份，我国进出口总值2.59万亿元，增长2.9%。其中，出口1.43万亿元，增长7.7%；进口1.16万亿元，下降2.5%。

前5月，我国一般贸易快速增长且比重提升。对欧盟、东盟和日本等主要市场进出口保持增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体。民营企业进出口快速增长，所占比重提升。机电产品、劳动密集型产品出口均保持增长，原油、天然气等商品进口量增加。

（相关报道见第十版）

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 01 版）

(责编：曹昆)