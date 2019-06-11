外贸运行 稳中提质（经济发展亮点多韧性足）

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数据显示，今年前5月，我国外贸延续平稳增长态势。面对世界经济增长和国际贸易放缓的大环境，我国为全球贸易注入了更多确定性。

同时，我国外贸发展质量不断提高，贸易方式进一步优化，出口市场更加多元，民营企业外贸主力军作用也不断增强。

未来，随着营商环境不断优化，经济发展新动能不断壮大，我国外贸高质量发展的基础将更加坚实。

海关统计显示，前5月，我国货物贸易进出口总值12.1万亿元人民币，比去年同期增长4.1%。其中，出口6.5万亿元，增长6.1%；进口5.6万亿元，增长1.8%。各地区、各部门坚持以供给侧结构性改革为主线，深入落实中央稳外贸政策部署，加快推动外贸稳规模、提质量、转动力，外贸运行总体平稳、稳中提质。

政策效应显现，延续平稳增长态势

数据显示，前5月我国机电产品出口3.8万亿元，增长5.1%，占出口总值的58.4%。其中，我国电器及电子产品出口1.7万亿元，增长6.3%；机械设备1.14万亿元，增长4.1%。同期，服装、纺织品、家具、鞋类、塑料制品、箱包、玩具等七大类劳动密集型产品合计出口1.21万亿元，增长7.2%，占出口总值的18.6%。此外，钢材出口2909万吨，增加2.5%；汽车44万辆，增加2.1%。

进口方面，前5月原油、天然气等商品进口量增加。其中，进口原油2.05亿吨，增加7.7%；煤1.27亿吨，增加5.6%；天然气3943万吨，增加13.4%，进口均价为每吨3096.6元，上涨23%。

海关总署新闻发言人李魁文表示，今年前5月，我国外贸延续平稳增长发展态势。面对世界经济增长和国际贸易放缓的大环境，我国经济稳中向好、长期向好的大趋势没有改变，经济韧性强、潜力大、后劲足的基本面没有改变，特别是今年以来，稳外贸、稳外资一系列政策措施的效应正在加快显现，营商环境也在不断优化，这为我国外贸平稳发展奠定了坚实的基础。

外贸方式优化，出口市场更多元

从海关发布的数据看，前5月我国外贸主要有以下几个特点：

一般贸易快速增长，贸易方式进一步优化，高水平开放政策效应明显。前5月，我国一般贸易进出口7.25万亿元，增长6.1%，占我外贸总值的59.9%，比去年同期提升1.1个百分点。其中，出口3.82万亿元，增长10.3%；进口3.43万亿元。同期，加工贸易进出口3.02万亿元，下降2.4%，占24.9%。其中，出口1.92万亿元，下降1.5%；进口1.1万亿元，下降4.1%。

对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体，出口市场更加多元。前5个月，欧盟为我国第一大贸易伙伴，中欧贸易总值1.9万亿元，增长11.7%。东盟为我国第二大贸易伙伴，与东盟贸易总值为1.63万亿元，增长9.4%。美国为我国第三大贸易伙伴，中美贸易总值为1.42万亿元，下降9.6%，占我外贸总值的11.7%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口3.49万亿元，增长9%，高出全国整体增速4.9个百分点，占我外贸总值的28.8%，比重提升1.3个百分点。

民营企业进出口快速增长，外贸主力军作用更加明显。前5月，民营企业进出口5.02万亿元，增长11.1%，占我外贸总值的41.4%，比去年同期提升2.6个百分点。同期，外商投资企业进出口4.9万亿元，占我外贸总值的40.5%。国有企业进出口2.14万亿元，增长1.4%，占我外贸总值的17.7%，其中进口1.5万亿元，增长4.9%。

此外，前5月，我国以保税物流方式进出口1.39万亿元，增长9.9%，占我外贸总值的11.5%。其中，出口4485.5亿元，增长12.3%；进口9437.9亿元，增长8.7%。综合保税区外贸进出口增长较快，表明国家促进综合保税区高水平开放高质量发展政策拉动作用明显。

内生动力增强，发展基础更坚实

商务部日前发布的《中国对外贸易形势报告》认为，今年以来，我国外贸发展面临的环境更加复杂、存在很大的不确定性。但同时也要看到，中国外贸发展仍然具有强有力的支撑，存在诸多有利条件。

从前5月外贸运行情况看，我国外贸高质量发展的基础进一步巩固，内生动力持续增强，外贸新业态新模式正成为外贸稳定增长的新动力。

——外贸政策环境持续改善。2019年，我国持续加大力度支持先进技术、重要装备和关键零部件进口，进一步完善汽车平行进口等政策措施，为扩大进口增添动力。与此同时，不断改善营商环境，加快提升贸易通关便利化水平，加大减税降费力度，削减进、出口环节制度性成本，降低企业负担，激发市场活力。

——高技术产业发展势头良好。中国物流与采购联合会等部门发布的调查结果显示，今年5月，高技术产业PMI为52.1%，高于制造业整体水平2.7个百分点。从分项指数来看，国内需求保持相对稳定，企业生产保持扩展，特别是大型企业生产经营活动较为稳定。伴随经济发展新动能不断壮大，外贸稳定发展有了坚实基础。

——外贸新优势逐步显现。各地区各部门大力促进加工贸易转型升级，推进加工贸易保税维修等新业态发展，持续加大对跨境电商、市场采购贸易等外贸新业态新模式的扶持力度，外贸发展新优势逐步显现。

商务部研究院区域研究中心主任张建平认为，应对今年外贸的压力和挑战，需要加快推进商务领域供给侧改革，继续改善营商环境，为外贸企业提供更加有利的发展环境。加快自贸试验区贸易投资便利化的经验复制推广，积极培育新的外贸增长点。加强和“一带一路”相关国家合作，加快推动实现外贸市场多元化，更好促进外贸发展。

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 10 版）

(责编：曹昆)