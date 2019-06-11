山里建农园　网上开门店

“种咖啡，为啥越种越穷？”这个问题，困扰了云南省保山市丛岗村村委会副主任施忠相许久。云南保山是中国小粒咖啡的主产区之一，但长时间以来，由于品种品质不高、标准化程度低、抗风险能力弱，咖农收益十分有限。

今年4月，拼多多推出创新扶贫助农模式“多多农园”，首站落户云南保山。企业将帮助保山咖农建立产供销一条龙服务渠道，做强当地咖啡产业。未来5年内，拼多多将在云南等8省份落地超过1000个“多多农园”示范项目，打通贫困地区农产品上行的“最后一公里”。

溢价收购咖啡豆

“1000多斤咖啡豆有人来收了！每斤比别处还高5角钱呢！”丛岗村的胡老德自2010年起种植小粒咖啡，当地合作社每年一次的收购是全家人生活费的主要来源。今年3月，由于国际市场价格波动，丛岗村超过40吨咖啡豆因价格过低滞销，急得胡老德每天下山问询消息。不想没过几天，拼多多联合6家平台入驻商家溢价收购了村里建档立卡贫困户种植的咖啡豆，解了村民们的燃眉之急。

溢价收购，只是创新扶贫助农的第一步，拼多多有关负责人介绍，为建立电商扶贫的长效机制，企业将着力在保山打造“新农商”模式：初期对当地咖啡产业提供种植和营销扶持；中期力争形成较为稳定的第三方“代服务”机制；后期将逐渐退出，交由以建档立卡户集合的合作社全权掌控，并由当地政府确保利益分配依规进行。

据介绍，今年由拼多多发起成立的“多多大学”将在云南保山举办多场公开课，引导当地建档立卡贫困户提升种植技术，学习电商运营方法，成为新农商“合伙人”。未来3年，企业将在云南培养1000至1500名符合“新农商”机制的“新农人”，探索贫困地区农货上行和品牌培育的新模式。

工厂建到家门口

“加入这个计划，自家种的咖啡豆不会再滞销吧？”“收购价有没有保障？”不久前，丛岗村召开贫困户大会，施忠相一边给村民介绍“多多农园”计划，一边耐心回答村民提出的问题。4月21日，“多多农园”正式落户云南保山。在丛岗村周围10公里范围内，多家新建的咖啡工厂将为村民提供咖啡豆精制化加工服务。

为了从源头解决咖啡品种和品质问题，今年3月初，云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所副研究员胡发广带领团队进驻丛岗村，围绕精品咖啡培育和复合生态套种开展实验。胡发广表示，引导农户精心培育，改进水洗、日晒等工序将是未来一段时间内团队的工作重点。“未来，我们还计划在丛岗村生态种植示范基地引入芒果苗、澳洲坚果等经济作物与咖啡树复合套种，进一步提升农户收益。”

“等到明年，我们这片咖啡林将会种上更高端的品种！”云南保山高黎贡山旅游度假区党工委副书记、管委会主任李廷金满怀期待。根据“多多农园”规划，从2020年起，保山市丛岗村将大面积替换高级咖啡品种。

拼多多有关负责人介绍，“多多农园”模式将致力于改造当地种植、加工、销售环节，并通过拼多多的大数据平台，实现消费端“最后一公里”和原产地“最初一公里”直连，既能为消费者提供平价优质农产品，又可有效快速带动深度贫困地区农产品上行。

“拼农货”助农增收

数据显示，2018年拼多多平台农产品及农副产品订单总额达653亿元，较2017年的196亿元同比增长233%。其中，注册地址为国家级贫困县的商户数量超过14万家，年订单总额达162亿元。

受益于“多多助农”项目，内蒙古乌兰察布市红房村滞销土豆上线2天，销量即突破2万单；湘西古丈县等地出产的椪柑，依托拼多多“年货节”一举成为网红产品；在陕西渭南，企业为邮政公司开通“精准扶贫官方店”，提升当地特色农产品流通效率……过去一年，企业在农产品采购、销售、物流等环节加速发力，助农扶贫成果显著。

报告显示，2018年，拼多多平台累计诞生13款销售“百万+”的单品，其中雪莲果、百香果等非传统消费类水果已经成为北上广深等一线城市消费者新宠。

“目前，以‘拼农货’为特色的助农体系初显成效。今年，企业将配合各地政府和有关部门，继续加大农产品基础设施建设投入和相关技术投入，充分解决平台覆盖面，尤其是深度贫困地区的农产品产销问题，在打造区域农产品知名品牌、推进农产品加工升级等方面做出应有贡献。”拼多多有关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 10 版）

(责编：曹昆)