5月末我国外汇储备31010亿美元

本报北京6月10日电 （记者王观）国家外汇管理局公布的最新外汇储备规模数据显示，截至2019年5月末，我国外汇储备规模为31010亿美元，较4月末上升61亿美元，升幅为0.2%。

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，5月，全球贸易摩擦升级、英国退欧不确定性等多重因素推高市场避险情绪，美元指数和全球债券指数有所上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，外汇储备规模小幅上升。今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中向好，我国外汇市场供求基本平衡，主要渠道跨境资金流动状况保持稳定，外汇储备规模稳中有升。

“5月外汇储备增加61亿美元，主要原因依然是估值因素。”交通银行金融研究中心高级研究员刘健分析，其中，汇率因素偏负面，5月欧元、英镑贬值，日元升值，粗略估计汇率估值因素对外汇储备负向贡献有50亿美元左右。但债券估值因素对外汇储备有较大正面贡献，5月美国、欧元区、日本、英国等主要国家国债利率都出现了一定幅度的下降，其中美国国债利率从2.5%大幅降至2.1%，对外汇储备有较大贡献。5月人民币汇率贬值可能带来一定的资本流出压力，但预计跨境资金流动整体平衡。

王春英认为，我国良好的经济基本面将为外汇市场平稳运行提供有力支撑，为外汇储备规模总体稳定提供坚实基础。

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 10 版）

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