铁路7月10日起实施新运行图

本报北京6月10日电 （记者陆娅楠）记者从中国铁路总公司获悉：7月10日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图暨暑期运行图，全国铁路暑期高峰日均增加客运能力26万个席位，新投用一批复兴号动车组，内地联通香港的高铁车站增至58个，南宁至广州、南宁至昆明和兰新高铁哈密至乌鲁木齐等区段运行时间大幅压缩。

中国铁路总公司有关部门负责人介绍，此次调整列车运行图，是以满足暑期客流旺季运输需求为重点、兼顾货运增量需求而进行的一次调整，对于实施客运提质计划、货运增量行动、复兴号品牌战略，具有十分重要的意义。

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 10 版）

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