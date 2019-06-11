贺州创建广西东融先行示范区

本报南宁6月10日电 （记者庞革平）记者获悉：广西日前正式印发《广西东融先行示范区（贺州）发展规划（2018—2025年）》《广西东融先行示范区（贺州）建设三年行动计划（2019—2021年）》，正式赋予贺州建设“广西东融先行示范区”的新定位新使命，明确了贺州是当前广西“东融”的主战场、主阵地和桥头堡。

贺州毗邻粤港澳，是广西与粤港澳地区经济融合、产业对接、文化交流的重要战略支点，在“全力东融”上具有先天优势。贺州将充分对接大湾区“9+2”城市发展规划和专项规划，重点在产业融合上开展良性互动的合作；加快推进与粤港澳大湾区互联互通的综合交通运输体系建设，规划建设一批货运站场和物流园区。

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《 人民日报 》（ 2019年06月11日 10 版）

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