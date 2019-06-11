27条新措施 消费更红火（锐财经）

近年来，浙江省湖州市德清县立足地理信息产业优势，积极促进地理信息产业和智能网联汽车跨界融合发展，打造全国首个全域城市级自动驾驶与智慧出行示范区。5G智能网联景区无人接驳车可实现车辆自动驾驶，将于今年投入运营。图为6月10日，在德清县智能生态城，技术人员在测试5G智能网联景区无人接驳车。

谢尚国摄（人民视觉）

新能源汽车、智能家居、5G终端，正成为消费新的增长点。日前，国家发改委、生态环境部、商务部三部委联合印发《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》，从产品供给、更新升级、使用环境、循环利用等4个方面，提出27条措施，推动汽车、家电、消费电子产品更新升级，促进旧产品循环利用。专家指出，《实施方案》的出台对于持续释放内需潜力，促进经济社会更高质量、更可持续的健康发展意义重大。

新能源车不限行、不限购

“巩固、增强、提升、畅通这四个核心词，是《实施方案》的总体基调。”国家信息中心发展研究部战略规划处处长高辉清说，“《实施方案》将循环经济和消费升级结合起来，对提升产品质量、提高消费层次、畅通资源循环利用等作出了整体规划。”

其中，推动汽车市场“腾笼换鸟”是本轮促消费新政中最受关注的部分。高辉清指出，汽车消费是拉动消费的重要增长点，推动汽车产品更新换代是当下重要任务。

针对当前在用车老旧产品占比较高等情况，《实施方案》从用车结构调整出发，鼓励通过适当方式加快淘汰高排放、运输效率不高的老旧产品，同时以更新升级来推进新能源、节能环保产品的普及应用，推动汽车市场“腾笼换鸟”。中国汽车技术研究中心首席专家、政研中心主任吴松泉表示，在当前外部环境深刻变化、国内汽车市场面临下行压力的情况下，《实施方案》出台正当其时，释放出支持市场消费的强烈信号，将对当前和今后一个时期汽车市场稳定发展、产业转型升级具有重要意义。

针对汽车上牌难、上路难的问题，《实施方案》明确，要坚决破除乘用车消费障碍。严禁各地出台新的汽车限购规定，已实施汽车限购的地方政府应根据城市交通拥堵、污染治理、交通需求管控效果，加快由限制购买转向引导使用。同时特别强调，各地不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当取消；鼓励地方对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予支持。“新能源汽车是汽车市场新的消费增长点。此次新政力度大、针对性强，将对扩大内需起到有力的带动作用。”高辉清说。

换智能家居，旧家电循环利用

根据国家统计局的数据，中国城市家庭的冰箱、空调、洗衣机、吸油烟机、热水器普及率目前均已超过70%，其中，冰箱和洗衣机已接近饱和，空调正在向着一户多机的方向发展。随着居民人均可支配收入的增长和物质生活的改善，家电产品消费市场已经呈现出普及率高和更新换代需求量大的特点，家电产品消费也开始由功能消费向品质消费和服务消费升级。

此次《实施方案》鼓励消费者更新淘汰能耗高、安全性差的电冰箱、洗衣机、空调、电视机等家电产品，有条件的地方对消费者购置节能、智能型家电产品给予适当支持；鼓励生产企业对消费者进一步让利。

换下来的旧家电怎么办？《实施方案》鼓励彩电、冰箱、洗衣机、空调等产品的回收、拆解体系建设，推动废旧家电资源循环利用。中国家用电器协会副理事长徐东生解释说，废旧家电经过规范的拆解，其中含有的钢铁、有色金属、塑料等资源可以再生利用，不仅有利于减少环境污染，也可以促进循环经济发展。部分家电零部件中还含有稀土类磁材产品，回收利用价值更高。《实施方案》提出着力完善废旧产品回收体系，有利于推动废旧家电产品的资源循环利用，从而使得家电产品在全生命周期里的资源效益与环境效益更加显著。

《实施方案》同时鼓励深入开展智慧家居跨行业应用试点。徐东生认为，这将促进与智慧家居相关的家电、安防、照明等多个行业的协同发展，进而给消费者带来更多、更优质的智能家居产品，也带动整个行业转型升级。

5G终端等消费，将迎爆发期

扩大消费，既有赖于存量市场的换代升级，更离不开新供给的巨大带动力。《实施方案》将更新升级消费电子产品作为增强消费活力、释放内需潜力的重要领域之一，分类指导、精准施策。

中国信息通信研究院总工程师余晓晖指出，5G商用将激发新型智能终端产品消费，成为消费领域新的重要增长点。“2019年是5G商用元年，凭借高速率、大连接、低时延的特性，5G将成为智能终端拓展新功能和新形态的重要支柱，激发居民新一轮智能终端消费升级。”余晓晖表示，据预测，2019年全球智能手机出货量将止跌回升，同比增长3%左右。同时，5G将与大数据、人工智能、物联网、云计算等形成聚合效应，推动万物互联迈向万物智联时代，智能可穿戴设备、智能家电、智能汽车、智能机器人等数以万亿级的终端设备将步入发展快车道。以5G终端、柔性显示、超高清和虚拟现实产业等为代表的消费电子产品行业也将迎来一个市场增长爆发期。

余晓晖认为，下一步通过推动千兆宽带入户、加强人工智能等前沿核心技术研发和产业化应用、探索“互联网+”资源回收新业态等措施夯实网络基础，优化配套环境，将有力地促进消费类电子升级，增强消费活力。

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