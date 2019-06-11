建设5G，中国必须抢得先机（创新茶座）

6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。这意味着中国正式进入5G商用元年。今年以来，全球5G发展的步伐都在加速，不少国家对5G发展寄予厚望，争取进入5G第一波商用。
5G技术到底强大在哪里？根据华为集团总裁任正非的说法，5G的容量是4G的20倍，是2G的1万倍；耗电每个比特相比4G下降了10倍；体积下降到1/3，下降了70%。此外，5G带宽的能量非常大，能提供非常多的高清内容，传播8K电视不仅简单，也让成本下降了100倍。
可以预见的是，5G技术大规模商用，会对全球经济社会发展产生深远的影响和改变。在这样关键的时期，中国发布5G商用牌照正是应势而为的重要举措。在新技术革命来临前夜，谁抢得先机，谁就能立在浪潮之巅，为生存争取到更多的时间和空间。
抢得建设5G的先机，必须尊重技术，尊重人才。要建设具有自主知识产权的5G技术，人才是最核心的竞争力。从基础学科的研究到中端技术的研制，再到终端产品的呈现，5G产业会构成一个前后紧密衔接的庞大产业链。此外，5G技术的延伸运用，也会导致传统行业甚至一些新兴的互联网行业产生前所未有的变革。而要让这条产业链及其衍生的产业格局成为现实，不仅需要大量的核心技术，还需要大量高精尖人才为之付出努力，从而在各方竞争的环境中赢得主动。
抢得建设5G的先机，必须要有敢为人先的勇气。当今时代，国与国之间的技术竞争日趋激烈。在竞争中，必然会面对外部压力甚至一些不择手段的打压，我们不应胆怯畏惧，而是要有泰山崩于前而面不改色的定力，更要有“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”的风骨。只有这样，我们才能专注地做好自己的事情，用实际行动和实实在在的成果在5G时代抢得先机。
抢得建设5G的先机，必须要有持之以恒的毅力。5G不是一天就能建成的。要建设这样一个崭新的产业链和衍生的产业格局，需要做好长期心理准备。同时，建设5G的过程未必就是一帆风顺的，我们可能会面对一些问题和困难。这就要求我们不能遇难则止，而要迎难而上。只有保持恒心，才能建成一个先进实用的5G产业。如此，我们方能在迅速变化的全球科技浪潮中，成为始终走在前列的弄潮儿。
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