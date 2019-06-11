开放转型，经开区要先行一步（开放谈）

自1984年首批14家国家级经济技术开发区设立以来，全国各个层面、各种类型的经开区陆续落地，不断发展，成为推动中国工业化和城镇化快速发展的一个重要模式和推手。

35年来，国家级经开区已经成为推动中国经济发展的重要增长极，开放型经济发展更是表现突出。去年全国219家国家级经开区实现地区生产总值10.2万亿元，同比增长13.9%，占全国的11.3%；进出口贸易、利用外资分别占20%左右。从未来发展的角度来看，国家级经开区仍具备产业发展能级高、企业聚集程度高、创新转型能力强、整体营商环境优等诸多优势，未来增长潜力依旧很大。

在此背景下，近期国务院专门出台文件，对国家级经开区对外开放、创新发展作出新的总体部署。其主要目的就是以国家级经开区为重要载体，着力构建开放发展的新体制，发展更高层次的开放型经济，加快形成国际竞争新优势，进一步带动地区经济发展，打造改革开放新高地。

应该说，这是中国深化市场化改革、扩大高水平开放的又一重要举措，不仅是推进国家级经开区创新驱动和转型发展的现实需要，也是中国推动实现更高水平开放、构建开放型经济新体制、推动经济高质量发展的客观需要。

在已取得成绩的基础上，接下来国家级经开区还大有文章可做，具体体现在四个方面。

做好“率先示范”文章。当前，中国创新转型的任务很重，国家级经开区应该在开放创新、科技创新、体制机制创新和经济转型、产业转型、企业转型等方面率先一步，在推动高质量发展方面作出示范。

做好“动能转换”文章。面对复杂多变的国际经济形势和国内发展不平衡不充分问题，国家级经开区应该在产业能级提升、新动能培育、新空间拓展等方面有新作为。

做好“深化改革”文章。结合政府职能转变和营商环境优化，国家级经开区应进一步改革优化管理体制，提高效率，释放发展活力和潜力。

做好“扩大开放”文章。长期以来，国家级经开区是中国对外开放的重要平台，未来也将是中国扩大开放和构建开放型经济新体制的重要载体。因此，国家级经开区需要进一步借鉴自由贸易试验区的好经验、好做法，贯彻落实好今年通过的《外商投资法》，在引进外资、对外贸易、对外投资等方面推出新举措、创造新经验，推动外向型经济发展再上新台阶。

（作者为上海社会科学院副院长）

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