缺氧不缺精神 青海审计人的“绿水青山”保卫战

5月底，青海湖北畔的海晏县，一年中最舒适的夏季即将到来，这片草原似乎已等不及要向人展示最迷人的风光。放眼望去，蓝蓝的天、白白的云，远处有清晰可见的沙丘，近处是由沙蒿、沙棘、金银露梅以及青海云杉多种植被组成的绿地，美丽的景色令人陶醉。

图为海晏县青海湖北畔“防沙治沙”示范区

谁又可曾想到，四十年前，这里还是一片茫茫的沙漠区，寸草不生。如今，这片沙漠区的林草综合覆盖度已达到30%—40%，局部地区覆盖度高达80%左右。

来之不易的成果背后，是四十年来该地区对防沙治沙付出的不懈努力。而其中，青海审计人多年来持续进行的资源环境审计工作，也为此作出了重要贡献。

“绿水青山就是金山银山”

——环保理念深入人心

海晏县的沙漠区位于青海湖的东北岸，属于湖滨沙地，海拔3200米——3600米，年均降雨量不足300毫米，而蒸发量高达1500毫米。

上世纪五六十年代以来，海晏县的沙漠区每年以十几米的速度向东北部侵蚀，造成当地大面积草场退化、土地沙化，许多群众因为严酷的自然环境而举家东移。青藏铁路、315国道从这里穿过，风蚀、风积、风沙流、沙尘暴等形式的自然灾害频繁发生。

“当时，青海湖周边的沙漠化扩张已经严重影响到自治州以及全省的土地安全，防沙治沙刻不容缓。”来自海晏县防沙治沙项目的负责人石德荣对人民网记者说：“为了解决这一难题，从1980年起，青海就已经开始在省、州、县三级开始启动防沙治沙行动。”

石德荣介绍，自十二五以来，沙区累计投资达到八千余万亩，完成造林14.9万亩，经过将近四十年的努力，有效地遏制了青海湖周边沙区的扩大和蔓延。当记者问到，如此大面积的种植，是否可以依靠全自动机械化进行时，石德荣摇头表示：“这里的每一颗植物全都是靠我们人工一株株亲手种下的。”

党的十八大明确提出大力推进生态文明建设，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。六年多来，“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心，我国的生态环境质量得到持续改善，中国这片土地正在不断变得更加美丽。

“沙漠变绿地”，这仅仅是生态环境保护“万里长卷”中的一个缩影。

“打好污染防治攻坚战”

——资源环境审计保驾护航

“我们这个项目的投入产出比是很大的，自80年代以来总共投入是1.3个亿，其中十二五期间投入最多，如今的成果是显而易见的。”海晏县林业站站长马文虎告诉记者。

“国家审计在这其中起到了非常重要的作用，”马文虎特别强调：“通过审计，规范了我们的工作流程，提高了我们的工作能力，持续的审计监督，提出很多好的意见和建议，大大提高了我们的工作效率。”

海晏县防沙治沙综合治理项目是青海资源环境审计关注的重点项目之一。资源环境审计是审计机关深入贯彻落实党中央决策部署，落实绿色发展理念，促进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的实施，对政府和企事业单位有关自然资源开发利用管理和生态环境保护情况实施的审计监督。

这个项目的审计组长常晓辉向记者介绍，此次审计主要是检查贯彻执行生态文明建设方针政策和决策部署情况、环保督察整改情况，调查掌握生态环保项目工程的总体情况，审计项目的实施情况、资金管理使用情况以及工程效果情况。

“我们在审计过程中，有发现提供的项目施工资料和作业设计不一致，资金使用不规范的情况”，常晓辉告诉记者，“发现问题后，我们及时请他们整改，并提出建议和意见在今后的项目中该如何去规范工作，从而使资金得到合理而有效使用。”

对此，青海省审计厅党组书记、厅长朱清表示，发现问题不是审计的最终目标。审计工作就是要按照党中央的要求，围绕地方党委政府工作中心，准确把握新时代审计工作的职能定位、正确方向、重点任务、改革目标和基础工程，积极服务经济社会发展大局。尤其要把加强审计问题整改作为重中之重，落实整改责任，强化整改措施，切实促进问题整改、建立长效机制。

朱清说，青海审计人始终践行“治已病、防未病”，目的就是要充分发挥经济“体检”功能，为确保“三大攻坚战”取得阶段性成效，推动改革开放更加深入、社会治理水平持续提升、全面从严治党向纵深发展提供坚强有力的审计保障。”

“缺氧不缺精神”

——青海审计人的执着守护

图为青海省审计厅资源环境处常晓辉在项目现场

“你看这片湖，它是青海湖里的水通过地下植被渗透上来的。”常晓辉指着远处的湖泊告诉记者，喜悦之情溢于言表。曾经的沙地变绿地，甚至形成了湖泊，足以看出生态环境的改善。

“资源环境审计有一个特点，它不像其他审计在短时间就能考量出成果，通常我们看到有些项目成果也需要三四年甚至几十年更长的时间。”常晓辉介绍，例如三江源的生态保护和建设项目的审计，从07年开始就一直在做，每年都会进行抽查。现在二期工程已接近尾声，马上将进入第三期，审计也会持续进行下去。

虽然成果短时间内不容易被外界所见，但审计人员并没有因此而懈怠，他们兢兢业业、默默奉献。

“由于青海高原的地域特点，我们很多项目都在海拔四千多米的偏远地区，项目分布散、面积广，通常一个项目给的时间就三个月左右，只能加班加点的干。由于路途遥远，审计组的同事为保质保量地完成工作，都主动选择中途不回家。”青海审计厅自然资源和生态环境处的老审计人郭光远谈到青海审计人这种“缺氧不缺精神”的奉献精神令人动容。

“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献是我们青海审计人的写照，希望更多的人能加入到青海审计的队伍中来。”青海审计厅副厅长李敏说。

(责编：栗翘楚、杨曦)