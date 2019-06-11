推进国家组织药品集中采购和使用试点

本报北京6月10日电 （记者王君平）国务院新闻办公室10日举行国务院政策例行吹风会。国家卫健委及财政部、国家医疗保障局有关负责人介绍深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务有关情况。

国务院办公厅日前印发深化医改2019年重点工作任务，国家卫健委副主任、国务院医改领导小组秘书处副主任王贺胜介绍，重点任务提出21项具体工作。解决看病难方面，提出推进国家医学中心和区域医疗中心建设、有序发展医联体促进分级诊疗、深化“放管服”改革支持社会办医、促进“互联网+医疗健康”发展、统筹推进县域综合医改、实施健康中国行动、加强癌症等重大疾病防治等重点工作。解决看病贵方面，提出推进国家组织药品集中采购和使用试点、推进高值医用耗材改革、巩固完善国家基本药物制度、推进医保支付方式改革、完善公立医院补偿机制、深化公立医院综合改革、深入实施健康扶贫等重点工作。加强医院管理方面，提出开展公立医院绩效考核、进一步改善医疗服务等重点工作。

2019年，我国开展建立健全现代医院管理制度的试点。王贺胜介绍，选择高水平医院支持建设区域医疗中心，开展医药卫生体制综合改革，大胆地探索管理体制和运行机制的创新，提升中西部地区医疗服务水平。全面开展三级公立医院绩效考核工作，推动医院实现“三转变、三提高”，也就是在发展方式上从规模扩张型转向质量效益型，提高医疗质量；在管理模式上从粗放管理转向精细管理，提高效率；在投资方向上，从投资医院的发展建设转化为扩大分配，提高待遇。

2013—2018年，各级政府对公立医院的直接投入由1297亿元增加到2705亿元，年均增长15.8%。同时，政府还通过对医保基金缴费的补助，间接支持公立医院发展。2018年，公立医院来自各类医保基金的收入达到12339亿元，占公立医院医疗收入的51.5%。

截至2018年底，全国所有省份均出台医联体建设发展规划，所有三级公立医院参与医联体建设。共组建城市医疗集团1860个，县域医疗共同体3129个，跨区域专科联盟2428个，面向边远贫困地区的远程医疗协作网5682个。我国今年将抓好在100个城市建设城市医疗集团和在500个县建设县域医共体。

财政部社会保障司司长符金陵介绍，2019年，中央在分配公立医院综合改革补助资金时，进一步提高了绩效因素的权重，激发地方推进公立医院改革的积极性。

国家卫健委体改司司长梁万年介绍，将积极探索以家庭医生基层医疗卫生机构和区、县医院等为健康平台的多种整合服务模式，努力实现“医”和“防”有效结合，上级和下级医疗卫生机构有效结合，“医”和“养”有效结合，中、西医有效结合，进一步拓展服务链条，为人民群众提供全方位、全周期的健康服务。

2019年，我国将开展国家医保药品目录调整工作，把更多临床价值高、药物经济性好的药品纳入目录，更好地满足广大参保人员合理的临床用药需求，有效降低患者用药负担。国家医保局医药服务管理司司长熊先军介绍，将通过开展国家组织药品集中采购和使用试点的评估工作，研究部署扩大试点工作，进一步让更多的地区、更多药品参加到集中采购中，从而让更多患者享受到集中采购的政策福利。

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 04 版）

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