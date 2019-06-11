人民时评：让预付消费更安心

预付卡一定程度上承载着消费者对于商家的信任，如果辜负了这份信任，商家就应承担相应的不利后果

有必要在市场监管、商务、公安等部门之间实现信息共享，让守信者畅通无阻，让失信者寸步难行

今天，中国已成为全球第二大消费市场，未来拥有无穷潜力。在激发市场活力、挖掘消费潜力的过程中，预付消费完全可以发挥更大作用

如今，“先预付、后消费”的商业模式，不仅在实体店被广泛使用，在网购平台也越来越常见。随着暑期消费旺季临近，商家们纷纷推出预付消费等促销活动。

预付消费受热捧，背后是“双赢”的商业逻辑。对消费者来说，预付消费的价格往往有优惠，也可省去每次结算的麻烦，体验更好。对商家来说，一次性预收顾客的资金，意味着锁定了未来一段时间的客源。但现实中，预付消费“卡壳”现象时常发生。办理预付卡时，商家不愿跟消费者签订书面合同；等到办完卡，又时常退卡难、退款难；更有甚者，关门歇业，让消费者的预付款打了水漂。有人感慨，“预付卡”成了“圈钱卡”。

预付消费这本“经”，为何被念歪了？主要还是一些不法商家在搅浑水、钻空子。正是因为看到了预付消费对于人们的吸引力，一些商家动起了歪念头。他们以“优惠促销”为由吸引顾客，一旦收到预付金，不是想着怎样提升服务，而是变着法给服务注水，甚至一走了之，可谓“以预付之名，行敛财之实”。类似做法，侵害了消费者合法权益，也扰乱了正常的市场秩序，影响人们对消费的信心。

其实，从2012年起，商务部就陆续出台了相关管理办法。发卡企业在商务主管部门备案，实行资金存管制度，预收资金的一定比例向商业银行存入存管资金……相关规定非常细致，但在落实层面，却经常遭遇现实难题。实际上，大量预付卡销售没有备案、没有存管，结果便游离于监管之外。如何有效加强监管、进一步规范预付卡消费，充分保护消费者合法权益，成为亟待破解的问题。

让预付消费更安心，关键在于多措并举，形成监管合力。一些商家之所以敢欺骗消费者，甚至让预付卡成为敛财套路，一个重要原因是违规成本较低。因此，应当不断完善监管体系，加大对违规者的惩处力度。与此同时，还应探索多样化的处罚手段。预付卡一定程度上承载着消费者对于商家的信任，如果辜负了这份信任，商家就应承担相应的不利后果。有必要在市场监管、商务、公安等部门之间实现信息共享，让守信者畅通无阻，让失信者寸步难行，从而大大增加监管的威慑力。

事实上，随着消费市场更趋成熟、消费行为更加理性，消费者“用脚投票”的作用也愈加显著。今天，人们对预付消费模式日益熟悉，选择时也更为谨慎。目前，企业的预付消费服务有没有在相关部门备案，已可通过商务部单用途商业预付卡业务信息系统进行查询。在选择预付服务时多个心眼，提前查一查，就能避免掉进不法商家的陷阱。进一步完善消费举报和投诉制度，让消费者参与监督，就能推动更多商家规范提供预付消费，不敢肆意违规。

今天，中国已成为全球第二大消费市场，未来拥有无穷潜力。在激发市场活力、挖掘消费潜力的过程中，预付消费完全可以发挥更大作用。给预付消费加上“安全阀”，让人们安享这种服务模式，我们的消费市场必将迸发出更多活力。

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 05 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)