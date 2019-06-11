央行：一季度末金融业机构总资产302.71万亿元

本报北京6月10日电 （记者王观）中国人民银行10日发布的数据显示，初步统计，2019年一季度末，我国金融业机构总资产为302.71万亿元，同比增长8%，其中，银行业机构总资产为275.82万亿元，同比增长7.7%；证券业机构总资产为7.78万亿元，同比增长9.6%；保险业机构总资产为19.11万亿元，同比增长10.9%。

金融业机构总负债为275.85万亿元，同比增长7.6%，其中，银行业机构总负债为253.41万亿元，同比增长7.4%；证券业机构总负债为5.58万亿元，同比增长12.1%；保险业机构总负债为16.85万亿元，同比增长10.4%。

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 07 版）

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