人社部数据显示：七点七亿人就业基本盘没变

|
本报北京6月10日电 （记者李心萍）人社部10日发布《2018年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》。公报显示，我国就业基本盘没变。截至2018年年末，全国就业人员77586万人，其中城镇就业人员43419万人。全国就业人员中，第一产业就业人员占26.1%；第二产业就业人员占27.6%；第三产业就业人员占46.3%。
2018年全国农民工总量28836万人，其中外出农民工17266万人。
2018年年末城镇登记失业人员974万人，城镇登记失业率为3.80%。年末全国城镇调查失业率为4.9%。全年全国共帮助4.9万户零就业家庭实现每户至少一人就业。选派2.8万名高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务。截至2018年末，累计帮扶988万农村建档立卡贫困劳动力实现就业。
2018年全年基本养老保险、失业保险、工伤保险三项社会保险基金收入合计57089亿元，比上年增加8509亿元，增长17.5%；基金支出合计49208亿元，比上年增加7228亿元，增长17.2%。
在养老保险方面，截至2018年年末全国参加基本养老保险人数为94293万人，比上年末增加2745万人。全年基本养老保险基金总收入55005亿元，基金总支出47550亿元。年末基本养老保险基金累计结存58152亿元。
《 人民日报 》（ 2019年06月11日 13 版）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】