原标题：2018年社保基金支出近五万亿 两年增长近40%

6月10日，人社部发布《2018年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》（以下简称《公报》）显示，2018年全年基本养老保险、失业保险、工伤保险三项社会保险基金支出合计49208亿元，同比上年增长17.2%，相比2016年增幅达到近40%。其中，2018年基本养老保险基金总支出达47550亿元。2018年7月1日，我国建立实施企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，2018年调剂基金总规模达2422亿元。

《公报》显示，2018年全年基本养老保险、失业保险、工伤保险三项社会保险基金收入合计57089亿元，比上年增加8509亿元，增长17.5%；基金支出合计49208亿元，比上年增加7228亿元，增长17.2%。

其中，养老保险方面，截至2018年年末，全国参加基本养老保险人数为94293万人。全年基本养老保险基金总收入55005亿元，基金总支出47550亿元。年末基本养老保险基金累计结存58152亿元。具体来看，去年全国参加城镇职工基本养老保险人数为41902万人。全年城镇职工基本养老保险基金收入51168亿元，基金支出44645亿元。年末城镇职工基本养老保险基金累计结存50901亿元。2018年年末城乡居民基本养老保险参保人数52392万人。全年城乡居民基本养老保险基金收入3838亿元，基金支出2906亿元。年末城乡居民基本养老保险基金累计结存7250亿元。

中国宏观经济研究院社会所副研究员关博告诉《经济参考报》记者，由于制度覆盖面的扩大和缴费基数规范，带来职工养老保险基金稳健运行，其中基金收入较2018年增长18.1%，基金支出较2018年增长17.3%，制度保持着收快于支的状态，并带来基金当期结余同比扩大，2018年职工养老基金当期结余6523亿元，较2017年增加了近1/4。基金储备不断充裕为广大职工老有所养提供了更加稳定的物质基础。

另外，2018年年末全国有8.74万户企业建立了企业年金，参加职工2388万人。年末企业年金基金累计结存14770亿元。在关博看来，2018年，我国建立年金企业数量较2017年增长了8.7%，自2018年2月《企业年金办法》实施后，年金制度改革红利不断释放，已经逐步走出发展“平台期”。（记者 班娟娟）

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