最新“三农合伙人”名单出炉：乡村小乔、厉新建等加入扶贫计划

近日，字节跳动扶贫宣布了新一批“三农合伙人”的名单，三农创作者乡村小乔、公益机构善品公社、文旅扶贫学者厉新建、曾博伟，和基层干部邱学明、赵映年六位来自不同领域的三农合伙人加入，联合字节跳动扶贫一起助力乡村振兴。
乡村小乔是来自今日头条的三农创作者，90后的她原本在大学毕业后从事安稳的文职工作，2017年底，小乔看到身边同学做美食自媒体也能成为职业后，萌生了回到农村成为三农创作者的想法，于是她回到家乡，开始用短视频记录农村生活和美景。
经过一年多的努力，小乔吸引了337万粉丝，还利用自己的影响力，帮助村子里蒜农们2天卖出了2万斤大蒜，被乡亲们亲切的称为“美丽的扶贫姑娘”。今年4月，乡村小乔凭借帮助陕西合阳销售红薯的短视频，获得了“山货助农增收内容奖”。
善品公社是中国扶贫基金会创办的电商扶贫社会企业，在全国贫困农村地区支持小农户组建合作社抱团合作，通过品控管理生产出安全、优质的农产品，依托互联网、电子商务和新零售等多种渠道有序链接市场、培育地域农产品公共品牌。2018年10月，善品公社携手字节跳动扶贫帮助云南红河售出梯田红米6万单，惠及当地1518个贫困家庭。
（图为：三农合伙人“善品公社”联合字节跳动扶贫为红河县村民分红）
北京第二外国语学院首都文化和旅游发展研究院执行院长厉新建、多份国家旅游发展重大文件的执笔起草者曾博伟，还将利用个人在旅游经济发展、宏观政策和旅游扶贫方面的研究，为字节跳动文旅扶贫项目“山里DOU是好风光”出谋划策。
此次三农合伙人，还新增了两位来自国家级贫困县的基层干部——邱学明和赵映年，他们分别来自河南光山县和湖北来凤县。作为基层扶贫干部，他们希望能够联合字节跳动扶贫一起，通过移动互联网的信息流动来助力脱贫攻坚。
据了解，“三农合伙人”计划是字节跳动扶贫发起的公益项目之一，旨在招募志愿推进三农信息普惠事业的个人和机构，帮助贫困地区农产品销售和乡村旅游发展，助力脱贫攻坚、乡村振兴。截至目前，字节跳动扶贫已招募三农合伙人16位，累计帮助13个国家级贫困县推广农产品38.5万单。（李平）
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