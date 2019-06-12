5月份CPI今公布：涨幅或继续扩大 鲜果价格成关注点

中新网客户端北京6月12日电(谢艺观)国家统计局12日将公布5月份居民消费价格指数(CPI)。受鲜果涨价等因素影响，市场普遍预计，5月份CPI同比涨幅或继续扩大，连续第3个月处于“2时代”。
CPI同比、环比涨幅走势图。来自国家统计局
CPI涨幅或继续扩大
猪价、油价上涨作用下，国家统计局此前公布的数据显示，4月份CPI同比上涨2.5%，涨幅相比前月有所回升。
Wind资讯数据显示，20家研究机构对5月份CPI同比涨幅的平均预测值为2.7%。其中，预测的最大值为2.9%，最小值为2.0%，若上述平均预测值兑现，CPI涨幅将连续3个月有所扩大。
交通银行金融研究中心首席经济学家连平分析，5月份，蔬菜供应量充足，价格略有下降；猪肉价格涨势也有所放缓；国内成品油价有小幅下调。但5月翘尾因素将小幅回升至1.5%的水平。
“综合以上因素，初步判断5月份CPI同比涨幅可能在2.5-2.9%左右，取中值为2.7%，涨幅相比上月继续小幅回升。”连平表示。
图为社区超市里售卖的荔枝。 谢艺观 摄
鲜果价格上涨成关注点
CPI包括食品与非食品两大类，食品价格走势颇受民众关注。申万宏源等多家券商的研报指出，5月份鲜果价格超季节性上涨，食品价格同比预计继续上行。
据农业农村部监测，近期蔬菜价格持续下降，鸡蛋价格有所回落，但5月以来，水果价格持续上涨，部分水果涨幅较大。5月24日—5月30日，富士苹果环比涨幅7.2%，同比涨幅89.4%，巨峰葡萄环比上涨4.2%，同比涨12.9%。
商务部市场运行和消费促进司负责人此前也称，4、5月是水果供应淡季，价格通常会出现季节性上涨，今年水果价格，特别是苹果、梨等品种受短期供求变化、天气等因素影响波动幅度较大。
据中信建投高频数据预测结果，5月CPI水果价格同比涨幅可能超过20%，较上月扩大近12个百分点，估计对CPI拉动率扩大0.2-0.3个百分点。
资料图：猪肉。 中新社发 张宇 摄
未来CPI涨幅会继续扩大？
据商务部监测，6月3日到9日，30种蔬菜平均批发价格为每公斤4.29元，比前一周下降2.1%，水产品批发价格总体回落，禽产品批发价格也出现不同程度回落，肉类批发价格则有所上涨，其中猪肉价格上涨2.9%，羊肉价格上涨0.5%。
对于未来CPI走势，北京大学经济学院教授曹和平告诉中新网记者，受5月定向降准等因素影响，涨幅或继续扩大，持续到9月底，不过全年CPI涨幅尚无突破3%的可能。
连平分析，CPI同比连续三个月上升，主因是食品价格同比涨幅扩大及翘尾因素的影响，扣除食品和能源的核心CPI同比已经连续八个月维持在2%以下。
“未来生猪供应量减少导致价格上涨的压力仍然不小，但下半年CPI翘尾因素明显下降，加上增值税减税效应，将一定程度上对冲掉猪肉价格上涨对CPI同比的影响，预计年内CPI同比平均涨幅控制在3%以内没有问题。”连平说。(完)
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