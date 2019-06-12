建设世界科技强国，需要创造科技成就，也需要大力弘扬科学家精神。

近日，中办、国办正式印发《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》，站在建设世界科技强国的战略高度，就自觉践行、大力弘扬新时代科学家精神，加强作风和学风建设、营造风清气正的科研环境，加快转变政府职能、构建良好科研生态等提出了明确要求。《意见》的印发实施，对于激励和引导广大科技工作者追求真理、勇攀高峰，树立科技界广泛认可、共同遵循的价值理念，加快培育促进科技事业健康发展的强大精神动力，在全社会营造尊重科学、尊重人才的良好氛围，具有十分重要的意义，必将产生深远影响。

“繁霜尽是心头血，洒向千峰秋叶丹。”正如习近平总书记所强调的：“长期以来，一代又一代科学家怀着深厚的爱国主义情怀，凭借深厚的学术造诣、宽广的科学视角，为祖国和人民作出了彪炳史册的重大贡献。”他们将科学家精神写在祖国大地上，为我国成为一个有世界影响的科技大国奠定了重要基础。党的十八大以来，广大科技工作者不忘科技报国的初心与使命，继承弘扬科学家精神，把个人理想自觉融入国家发展伟业，为我国科技事业发展创造了辉煌业绩。

科技兴则民族兴，科技强则国家强。今天，我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，我们比历史上任何时期都更需要建设世界科技强国，也更需要大力弘扬科学家精神。当今时代，全球科技创新进入空前密集活跃的时期，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构，我国已经成为具有重要影响力的科技大国，但关键领域核心技术受制于人的格局没有从根本上改变。形势逼人，挑战逼人，使命逼人。广大科技工作者只有大力弘扬科学家精神，把握大势、抢占先机，直面问题、迎难而上，瞄准世界科技前沿，引领科技发展方向，勇做新时代科技创新的排头兵，才能肩负起历史赋予的重任。

为建设世界科技强国汇聚磅礴力量，就要结合实际把《意见》落到实处。要大力弘扬胸怀祖国、服务人民的爱国精神，勇攀高峰、敢为人先的创新精神，追求真理、严谨治学的求实精神，淡泊名利、潜心研究的奉献精神，集智攻关、团结协作的协同精神，甘为人梯、奖掖后学的育人精神。要加强作风和学风建设，崇尚学术民主，坚守诚信底线，反对浮夸浮躁、投机取巧，反对科研领域“圈子文化”，营造风清气正的科研环境。要加快转变政府职能，深化科技管理体制机制改革，正确发挥评价引导作用，大力减轻科研人员负担，构建良好科研生态。要加强宣传，营造尊重人才、尊崇创新的舆论氛围。从根本上说，只有坚持党的领导，坚持价值引领，坚持改革创新，坚持久久为功，推动广大科技工作者真正成为重大科研成果的创造者、建设科技强国的奉献者、崇高思想品格的践行者、良好社会风尚的引领者，我们才能推动科技跨越发展，勇攀科技高峰。

创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是中华民族最深沉的民族禀赋。自觉践行、大力弘扬新时代科学家精神，在核心技术上不断实现突破，不断增强科技实力和创新能力，汇聚建设世界科技强国的磅礴力量，我们就一定能建成创新型国家、建成世界科技强国。

《 人民日报 》（ 2019年06月12日 01 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)