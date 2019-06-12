钟声：国际规则不是提线木偶

在一些美国政客眼里，世界舞台上演的就是美国的独角戏，国际规则就是他们手里的提线木偶。剧本怎么设计、剧情怎样发展，应该全由他们说了算，因为他们是美国。试问，这样还有什么公平可言？又拿什么维护来之不易的国际秩序？

当下，华盛顿一些政客一边大谈公平竞争原则，一边假借“国家安全”之名打压他国企业；一边叫嚷着“自由、公平和互惠的贸易”，一边径直绕开多边机制搞极限施压；一边给他国扣上“不遵守规则”的帽子，一边把自己的国内规则凌驾于国际规则之上，甚至指责中国、欧盟的关税反制措施是“杜撰了一个不合理的法律理论”。

美国不遵守承诺的例子实在是太多了：退出联合国教科文组织，退出联合国人权理事会，退出跨太平洋伙伴关系协定、气候变化巴黎协定、全球移民协议、伊朗核问题全面协议……“基于规则的国际体制正在受到威胁，令人吃惊的是，造成威胁的不是别国，而是主导构建这一体系的美国。”欧洲理事会主席图斯克的感慨道出了世人的强烈不满。

确实，二战结束后，美国推动构建了一套以规则为基础的国际秩序。然而，美国一些政客看到当下国际规则无法满足“美国优先”的胃口，便威胁“掀桌子走人”，硬要把国际秩序转化为弱肉强食的“丛林法则”。

合则用、不合则弃，这些美国政客视国际规则如提线木偶，暴露出的是极端的自私自利。为了自身利益最大化，不惜摧毁为各国普遍接受的规则体系，以一己之私搞乱世界；不惜撕破伪善的面纱，企图让发展中国家永远处于产业链低端。据世贸组织的研究报告，美国已经成为迄今为止不遵守世贸组织裁决的最大“不守规矩者”，世贸组织的2/3违规都是美国引起的。

无视规则、不择手段，美国一些政客把大国交往当成了你输我赢的零和博弈，不断寻找和制造敌人，并沉迷于被敌人威胁的想象中。但美国真正的敌人不是别人，而是骄纵偏执、肆意推行单边主义的自己。马来西亚总理马哈蒂尔近日在“亚洲的未来”国际交流会上一针见血地指出：“美国想要一个永远领先的局面，如果我（美国）不领先，我就制裁你，就派军舰去你的国家。这不是竞争，这是威胁”。

但美国一些政客严重高估了自己、低估了别人，没看清浩荡的时代潮流。当今世界，和平与发展合作是不可阻挡的潮流，经济全球化不可逆转。尤其是随着信息化的迅猛发展和新兴国家的崛起，全球生产力和国际关系都在发生大的变动，这决定了新一轮经济全球化的特点是“多数人的全球化”，必然由发展中国家和发达国家共同主导。我们奉劝美国政客，不要无视潮流和规则，逆经济全球化而动，否则只会让美国丧失掉新一轮经济全球化的机遇。

美国一些政客践踏规则的独角戏不可能有什么好名声。有日本学者指出，美国利用垄断优势打压中国企业，“是一种破坏游戏规则的行为”；美国彭博社刊发社论认为，“这将是一个严重的错误”。就连《纽约时报》的评论都承认，美方“多次表示同意与其他国家达成新的贸易条款，但紧接着就谈论取消这些协议以实现更多目的”。这些美国政客会发现，操弄规则终将损人害己。对国际经济秩序和通行规则的破坏，必然阻碍全球经济增长，减弱各国之间战略互信，极具破坏力的疑惧、敌意将螺旋式上升。

规则于己有利时，涸泽而渔；规则于己不利时，掀桌子走人。美国一些政客在面对国际规则时的“合则用、不合则弃”的做派，说到底还是唯我独尊的霸权主义作祟。然而，比谁的胳膊粗、气力大的日子已经一去不复返了，以强权挑战规则，妄图把规则当橡皮泥任意碾压，必然遭到世界各国的坚决抵制，最终结果只能是失道寡助，自毁形象，自食恶果。

《 人民日报 》（ 2019年06月12日 02 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)