博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会在青岛开幕

博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会11日在山东青岛开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰宣读习近平主席贺信并致辞。

孙春兰指出，习近平主席的贺信，深刻阐释了人人享有健康在全球卫生事业中的基础性地位，发出了促进卫生健康领域国际合作的倡议，为我们深化交流、增进全人类健康福祉增添了信心和动力。健康是人类的永恒追求，健康促进是国际社会的共同责任。中国将加强与各国的交流合作，携手构建全球公共卫生安全防控体系，共同搭建全球健康治理平台，与各国一道推进落实2030年可持续发展议程、增进各国人民的健康福祉。

孙春兰强调，党的十八大以来，党中央、国务院高度重视人民健康，以人民健康为中心，坚持预防为主、防治结合的方针，全方位、全周期保障人民健康。深入实施健康中国行动，通过政府、社会、家庭、个人的共同努力，努力使群众不生病少生病。坚定深化医药卫生体制改革，紧紧围绕解决看病难、看病贵问题，推动医疗、医保、医药联动改革。加大癌症、心脑血管疾病等重大疾病防治科技攻关，支持新药、医疗设备研发和应用，不断提升医疗服务和健康产品的科技含量。全面推进中医药传承创新，建立健全具有中医药特色的医疗保健服务体系、人才培养体系和科学研究体系，更好发挥中医药在疾病预防、治疗、康复等方面的作用。

在青岛期间，孙春兰专门来到社区卫生健康服务机构、智慧医疗全科中心，了解普及健康知识、加强健康管理、开展健康促进情况，充分肯定中医药特色服务成效，要求发挥好居民健康守门人作用，把实施健康中国行动与基本公共卫生服务结合起来，从以治病为中心转向以健康为中心，不断提高综合服务能力，加强基层中医服务体系建设，发挥中医贴近群众、扎根基层优势，普及健康知识，做好早期预防，引导群众养成健康生活行为和习惯，自觉承担起自己健康的第一责任，不断提高健康获得感和幸福感。（新华社青岛6月11日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月12日 03 版）

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