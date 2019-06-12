中国2019世界集邮展览在武汉开幕

本报武汉6月11日电 （记者田豆豆、范昊天）11日上午，中国2019世界集邮展览在武汉市开幕，来自84个国家和地区的4683框邮票精彩亮相。

本届世界邮展以“繁荣互促、和平互信、文化互鉴、生态互助”为主题，不仅首次集中展出新中国成立70年来发行的1358套邮票，还展出了中国邮政邮票博物馆馆藏的清代大龙邮票、红印花加盖小字“当壹圆”邮票、民国“临时中立”大全套、苏维埃邮政邮票等众多珍品邮票。开幕式现场首次发布了《中国2019世界集邮展览》纪念邮票1套2枚、小型张1枚，邮票图案分别取自武汉的历史名画《江汉揽胜图》和在湖北随州出土的战国早期曾侯乙尊盘。

《 人民日报 》（ 2019年06月12日 06 版）

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