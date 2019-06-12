各地经济速览：广东海洋经济连续24年全国居首

广东海洋经济连续24年全国居首

2018年，广东省海洋生产总值1.93万亿元，比上年增长9%，连续24年位居全国首位，海洋经济已成为广东经济发展的新增长极

本报广州6月11日电 （记者贺林平）《2018年广东省海洋经济发展报告》11日正式发布，经初步核算，2018年广东省海洋生产总值1.93万亿元，比上年增长9%，连续24年位居全国首位；海洋产业结构不断优化，主要海洋产业保持稳定增长，海洋创新能力不断增强，海洋绿色发展持续深化，海洋经济已成为广东经济发展的新增长极。

广东也成为我国海洋经济发展的核心区之一，海洋生产总值占全国海洋生产总值的23.2%。2018年，广东省海洋产业结构不断优化，海洋三次产业结构比调整为1.7∶37.1∶61.2。滨海旅游业、海洋交通运输业、海洋化工业、海洋油气业、海洋工程建筑业、海洋渔业成为广东海洋经济发展的支柱产业。

中小企业减税降费政策落实情况

意见与建议征集平台正式开通

近日，工信部中小企业局开通网络平台，方便中小企业向主管部门反映减税降费政策落实情况、提出建议

本报北京6月11日电 （记者韩鑫）记者11日从工信部获悉：近日，为了解广大中小企业享受政策和税费负担情况，工业和信息化部中小企业局开通了“中小企业减税降费政策落实情况意见与建议征集平台”，建立企业向中小企业主管部门反映问题、提出建议的网络渠道。企业可以通过以下网址登录平台：http：//sme.miit.gov.cn/jsjf/login.html。对于企业反映的问题和提出的建议，工业和信息化部中小企业局将认真梳理企业提出的意见建议，会同有关部门分析研究，推动政策完善和落地生效。

上海海关清退“洋垃圾”7056吨

5月，为坚决封堵“洋垃圾”，上海海关累计清退固体废物117票、7056吨

本报上海6月11日电 （记者沈文敏）近日，装载5个集装箱废纸板的货轮缓缓驶离外高桥港区码头，103吨废纸板被上海外高桥港区海关责令退运出境。今年5月，上海海关累计清退固体废物117票、7056吨。其中，外港海关累计退运固体废物88票，无害化处理13票，共涉及241个自然箱，5229吨货物，相当于5000多辆轿车的重量，数量为历史之最。

据介绍，为了有效落实此次清退“洋垃圾”专项行动，外港海关专门召开了13次约谈督促会，逐一约谈船代公司和相关船公司，深入6家重点的船公司进行实地上门约谈，宣讲国家政策法规，敦促相关企业履行责任义务，推进固废清退工作。同时，对已倒闭或退出中国市场的船公司集装箱作无害化处理。外港海关还主动与上港集团进行协调，对货物滞港时间长、费用大的公司给予一定的减免。

贵州投191.9亿元改造农村电网

2016—2018年，贵州投入191.9亿元改造升级农村电网，农村电网户均配变容量、电压合格率两项指标提前两年完成任务

本报贵阳6月11日电 （记者汪志球）记者获悉：2016—2018年，南方电网贵州电网公司对贵州全省新一轮农网改造升级完成投资191.9亿元，农村电网户均配变容量达2.05千伏安、电压合格率达98.254%，两项指标提前两年完成国家新一轮农网改造要求的2.0千伏安、97.9%的主要目标任务。

农村电网改造升级以来，贵州全省新建和改造35千伏及以上变电站138座、输电线路2554公里；10千伏及以下配电线路8.1万公里、配变3.18万台，新增配变容量374万千伏安。

2019智博会将在重庆开幕

2019中国国际智能产业博览会将于8月26日至29日在重庆国际博览中心举行，将发布中国工业互联网与智能产业发展指数等内容

本报重庆6月11日电 （记者崔佳、蒋云龙）记者从2019中国国际智能产业博览会举行的首场新闻发布会上获悉：2019智博会将于8月26日至29日在重庆国际博览中心举行。这届智博会由重庆市人民政府、科技部、工业和信息化部、中国科学院、中国工程院、中国科协共同主办。

会议期间，国家有关部委、智库机构将发布5G、信息安全、人工智能、工业互联网等领域的行业标准、指数报告、榜单白皮书。其中，全球智能制造系统集成商50强、中国工业互联网与智能产业发展指数等内容，将是全球范围内首次发布。国内外标杆企业还将在智博会期间集中发布最新的尖端技术与产品。

《 人民日报 》（ 2019年06月12日 10 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)