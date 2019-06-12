资讯速递：前4月规上互联网企业收入同比增20.2%

前4月规上互联网企业收入同比增20.2%

本报电 记者近日从工信部获悉：1—4月，我国互联网和相关服务业收入稳步扩大，增速继续回升。前4月，规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入3246亿元，同比增长20.2%，增速较一季度提高2.9个百分点。特别值得一提的是，研发投入增速仍在高位。前4月，全行业研发投入额达134亿元，同比增长21.4%。分业务来看，信息服务收入增速回升，音视频服务增长突出。

（韩 鑫）

工程机械行业营收和利润实现双增长

本报电 中国工程机械工业协会会长祁俊在日前举办的北京国际工程机械展倒计时100天发布会上介绍，今年前4月，工程机械行业营业收入和利润实现双增长。4月份，纳入统计的25家挖掘机制造企业，各类挖掘机销量同比增长7%；纳入统计的22家装载机制造企业，各类装载机销量同比增长6.26%。预计2019年行业整体市场还将有较快增长。

（李心萍）

乌东德水电站二道坝工程即将全面封顶

本报电 由中国能建葛洲坝集团承建的乌东德水电站二道坝工程将于6月全面封顶。乌东德水电站是我国继三峡、白鹤滩、溪洛渡之后的第四座千万千瓦级巨型水电站。坝顶高程988米，最大坝高270米，总库容74.08亿立方米。电站安装12台单机容量85万千瓦的水轮发电机组，装机总容量1020万千瓦，年发电量389.1亿千瓦时。该工程拥有世界上最薄的300米级双曲拱坝等5项世界第一，计划于2020年7月下闸蓄水、8月首台机组发电，2021年12月全部机组投产发电，建成后将成为中国第四、世界第七大水电站。

（赵展慧）

《 人民日报 》（ 2019年06月12日 18 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)