原标题：商务部：多种蔬菜水产品价格出现回落

6月11日，商务部公布的监测数据显示，上周（6月3日至9日）全国食用农产品市场价格出现回落，其中，30种蔬菜平均批发价格为每公斤4.29元，比前一周下降2.1%；水产品批发价格总体回落，其中草鱼、大带鱼、大黄鱼价格分别下降2.7%、0.8%和0.4%。

禽产品批发价格也出现不同程度回落，其中鸡蛋、白条鸡价格为每公斤9.24元和16.46元，分别下降0.8%和0.1%。

分析表示，水果蔬菜与人民生活密切相关，近期价格的上涨已经引起了相关部门的注意，并采取相关措施保供应、控价格，随着调控作用的显现和应季水果蔬菜的上市，有些已经开始步入下行空间。

不过，商务部数据还显示，上周食用油批发价格小幅波动，涨跌互现。粮食批发价格小幅上涨，肉类批发价格也有所上涨，其中猪肉价格为每公斤21.3元，上涨2.9%。

对此，最近一次的国务院常务会议已经作出部署，要抓好非洲猪瘟疫情防控和生猪生产恢复工作，鼓励补栏增养。加强禽肉、牛羊肉等生产，多举措增加肉类供应。要抓好大豆等油料生产，保障水果蔬菜等鲜活农产品供应，稳定价格水平。

商务部之前也表示，将继续加强市场监测，指导各地积极推动产销的衔接，切实保障水果蔬菜、肉蛋产品等生活必需品的市场供应。（记者 王文博 北京报道）

(责编：庄红韬、杨曦)