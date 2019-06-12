第五届亚洲消费电子展在上海开幕

6月11日，第五届亚洲消费电子展在上海新国际博览中心开幕，包括5G、人工智能、增强现实/虚拟现实和汽车技术等相关领域的最新电子科技创新技术成果在展会期间集中呈现。图为外国观众在体验AR智能眼镜。

许丛军摄（人民视觉）

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