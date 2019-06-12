我国普查史上最大规模事后质量抽查即将启动

人民网北京6月12日电 （杨曦）记者日前从国家统计局获悉，第四次全国经济普查事后质量抽查工作将于6月15日正式启动。在此之前，160多万基层普查人员通过4个月的普查现场登记工作，获得了丰富翔实的普查原始数据。

据介绍，国务院经济普查办公室按照地域交叉、专业交叉的原则，组建了31个抽查工作组，从各地区抽调了共1059名业务骨干参与事后质量抽查工作。这是我国普查历史上抽查人员最多、规模最大的一次事后质量抽查。

为提高事后质量抽查工作效率和抗干扰能力，保证抽查结果的客观、公正、公平，抽查工作人员将全程使用手持移动电子终端（PAD）填报核查数据，通过统一数据处理平台完成抽查数据的接收、审核、比对和汇总分析。6月13日，国务院经济普查办公室将采取现场视频的形式，对事后质量抽查工作人员进行方案布置和业务培训。

国家统计局统计设计管理司司长程子林介绍，《第四次全国经济普查数据质量抽查方案》中对抽查的数据有明确的质量标准规定，其中“统计单位”的错报率要低于0.5%，“主要经济指标”的差错率要控制在1%以内。达不到以上标准的，将要重新进行普查。

此外，为提高抽查工作的透明度和规范性，国务院经济普查办公室公开招募了31名社会义务监督员，到各抽查组参与监督抽查工作，义务监督员将根据监督情况填写测评表，确保抽查工作全程在“阳光”下进行。

国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，希望通过第四次全国经济普查把“家底”摸得更加真实、更加全面。“通过普查获得的准确数据，对于明年我国全面实施地区生产总值统一核算，以及后续顺利推进统计制度改革、提高数据质量等至关重要，我们不敢有丝毫懈怠。”毛盛勇说。

据了解，在大型普查登记工作结束后开展事后质量抽查，是我国历次大型普查的通用做法，也是国际通行做法。当前，第四次全国经济普查工作重点已转入普查数据审核验收和质量评估的新阶段。

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