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统计局：5月份PPI同比上涨0.6% 涨幅回落

2019年06月12日09:47  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月12日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2019年5月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨0.6%，环比上涨0.2%，涨幅较上个月均略有回落；工业生产者购进价格同比上涨0.2%，环比持平。

1—5月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨0.4%，工业生产者购进价格上涨0.2%。

工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.3个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.41个百分点。其中，采掘工业价格上涨6.1%，原材料工业价格下降0.6%，加工工业价格上涨0.5%。生活资料价格同比上涨0.9%，涨幅与上月相同，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.23个百分点。其中，食品价格上涨2.2%，衣着价格上涨1.5%，一般日用品价格上涨0.4%，耐用消费品价格下降0.8%。

工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格同比上涨4.4%，黑色金属材料类价格上涨3.9%，燃料动力类价格上涨1.4%；化工原料类价格下降3.5%，有色金属材料及电线类价格下降2.5%。

工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.2个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.14个百分点。其中，采掘工业价格上涨1.9%，原材料工业价格上涨0.2%，加工工业价格持平。生活资料价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.02个百分点。其中，食品价格上涨0.4%，衣着价格持平，一般日用品价格上涨0.1%，耐用消费品价格下降0.2%。

工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格环比上涨0.7%，燃料动力类价格上涨0.5%；有色金属材料及电线类价格下降0.6%，化工原料类价格下降0.5%。

20195月工业生产者价格主要数据

 

环比涨跌幅

（%）

同比涨跌幅
（%）

1—5月

同比涨跌幅（%）

一、工业生产者出厂价格

0.2

0.6

0.4

生产资料

0.2

0.6

0.3

采掘

1.9

6.1

3.7

原材料

0.2

-0.6

-0.9

加工

0.0

0.5

0.5

生活资料

0.1

0.9

0.7

食品

0.4

2.2

1.4

衣着

0.0

1.5

1.6

一般日用品

0.1

0.4

0.3

耐用消费品

-0.2

-0.8

-0.5

二、工业生产者购进价格

0.0

0.2

0.2

燃料、动力类

0.5

1.4

0.7

黑色金属材料类

0.7

3.9

2.2

有色金属材料及电线类

-0.6

-2.5

-2.4

化工原料类

-0.5

-3.5

-2.5

木材及纸浆类

-0.3

-2.5

-0.7

建筑材料及非金属类

0.4

4.4

5.3

其它工业原材料及半成品类

-0.2

-0.4

0.0

农副产品类

0.1

1.5

0.3

纺织原料类

-0.2

0.7

1.2

三、主要行业出厂价格

 

 

 

煤炭开采和洗选业

0.7

3.8

2.4

石油和天然气开采业

4.2

6.7

4.2

黑色金属矿采选业

2.2

14.2

7.9

有色金属矿采选业

1.0

0.4

-1.7

非金属矿采选业

0.4

5.8

5.4

农副食品加工业

0.3

1.6

1.0

食品制造业

0.3

1.7

1.5

酒、饮料及精制茶制造业

0.2

1.1

0.9

烟草制品业

0.3

3.0

1.6

纺织业

0.0

0.9

1.2

纺织服装、服饰业

-0.1

1.0

1.2

木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业

0.0

1.1

1.2

造纸和纸制品业

-0.1

-5.4

-2.9

印刷和记录媒介复制业

-0.1

0.5

0.8

石油、煤炭及其他燃料加工业

1.8

2.3

1.5

化学原料和化学制品制造业

-0.2

-2.5

-2.3

医药制造业

0.3

2.4

2.3

化学纤维制造业

-1.3

-1.5

-0.7

橡胶和塑料制品业

-0.1

-0.1

0.0

非金属矿物制品业

0.1

3.1

3.5

黑色金属冶炼和压延加工业

0.8

1.9

-0.4

有色金属冶炼和压延加工业

-0.2

-1.0

-1.7

金属制品业

0.0

1.2

1.6

通用设备制造业

0.0

0.9

0.9

汽车制造业

-0.1

-0.7

-0.5

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

0.0

-0.1

0.0

计算机、通信和其他电子设备制造业

-0.2

0.1

0.2

电力、热力生产和供应业

0.0

-0.4

-1.0

燃气生产和供应业

-1.1

4.9

5.7

水的生产和供应业

0.0

2.2

2.1

 

(责编：杨曦、付长超)
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