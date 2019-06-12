统计局：5月份PPI同比上涨0.6% 涨幅回落

人民网北京6月12日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2019年5月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨0.6%，环比上涨0.2%，涨幅较上个月均略有回落；工业生产者购进价格同比上涨0.2%，环比持平。
1—5月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨0.4%，工业生产者购进价格上涨0.2%。
工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.3个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.41个百分点。其中，采掘工业价格上涨6.1%，原材料工业价格下降0.6%，加工工业价格上涨0.5%。生活资料价格同比上涨0.9%，涨幅与上月相同，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.23个百分点。其中，食品价格上涨2.2%，衣着价格上涨1.5%，一般日用品价格上涨0.4%，耐用消费品价格下降0.8%。
工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格同比上涨4.4%，黑色金属材料类价格上涨3.9%，燃料动力类价格上涨1.4%；化工原料类价格下降3.5%，有色金属材料及电线类价格下降2.5%。
工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.2个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.14个百分点。其中，采掘工业价格上涨1.9%，原材料工业价格上涨0.2%，加工工业价格持平。生活资料价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.02个百分点。其中，食品价格上涨0.4%，衣着价格持平，一般日用品价格上涨0.1%，耐用消费品价格下降0.2%。
工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格环比上涨0.7%，燃料动力类价格上涨0.5%；有色金属材料及电线类价格下降0.6%，化工原料类价格下降0.5%。
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2019年5月工业生产者价格主要数据
|
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环比涨跌幅
（%）
|
同比涨跌幅
|
1—5月
同比涨跌幅（%）
|
一、工业生产者出厂价格
|
0.2
|
0.6
|
0.4
|
生产资料
|
0.2
|
0.6
|
0.3
|
采掘
|
1.9
|
6.1
|
3.7
|
原材料
|
0.2
|
-0.6
|
-0.9
|
加工
|
0.0
|
0.5
|
0.5
|
生活资料
|
0.1
|
0.9
|
0.7
|
食品
|
0.4
|
2.2
|
1.4
|
衣着
|
0.0
|
1.5
|
1.6
|
一般日用品
|
0.1
|
0.4
|
0.3
|
耐用消费品
|
-0.2
|
-0.8
|
-0.5
|
二、工业生产者购进价格
|
0.0
|
0.2
|
0.2
|
燃料、动力类
|
0.5
|
1.4
|
0.7
|
黑色金属材料类
|
0.7
|
3.9
|
2.2
|
有色金属材料及电线类
|
-0.6
|
-2.5
|
-2.4
|
化工原料类
|
-0.5
|
-3.5
|
-2.5
|
木材及纸浆类
|
-0.3
|
-2.5
|
-0.7
|
建筑材料及非金属类
|
0.4
|
4.4
|
5.3
|
其它工业原材料及半成品类
|
-0.2
|
-0.4
|
0.0
|
农副产品类
|
0.1
|
1.5
|
0.3
|
纺织原料类
|
-0.2
|
0.7
|
1.2
|
三、主要行业出厂价格
|
|
|
|
煤炭开采和洗选业
|
0.7
|
3.8
|
2.4
|
石油和天然气开采业
|
4.2
|
6.7
|
4.2
|
黑色金属矿采选业
|
2.2
|
14.2
|
7.9
|
有色金属矿采选业
|
1.0
|
0.4
|
-1.7
|
非金属矿采选业
|
0.4
|
5.8
|
5.4
|
农副食品加工业
|
0.3
|
1.6
|
1.0
|
食品制造业
|
0.3
|
1.7
|
1.5
|
酒、饮料及精制茶制造业
|
0.2
|
1.1
|
0.9
|
烟草制品业
|
0.3
|
3.0
|
1.6
|
纺织业
|
0.0
|
0.9
|
1.2
|
纺织服装、服饰业
|
-0.1
|
1.0
|
1.2
|
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业
|
0.0
|
1.1
|
1.2
|
造纸和纸制品业
|
-0.1
|
-5.4
|
-2.9
|
印刷和记录媒介复制业
|
-0.1
|
0.5
|
0.8
|
石油、煤炭及其他燃料加工业
|
1.8
|
2.3
|
1.5
|
化学原料和化学制品制造业
|
-0.2
|
-2.5
|
-2.3
|
医药制造业
|
0.3
|
2.4
|
2.3
|
化学纤维制造业
|
-1.3
|
-1.5
|
-0.7
|
橡胶和塑料制品业
|
-0.1
|
-0.1
|
0.0
|
非金属矿物制品业
|
0.1
|
3.1
|
3.5
|
黑色金属冶炼和压延加工业
|
0.8
|
1.9
|
-0.4
|
有色金属冶炼和压延加工业
|
-0.2
|
-1.0
|
-1.7
|
金属制品业
|
0.0
|
1.2
|
1.6
|
通用设备制造业
|
0.0
|
0.9
|
0.9
|
汽车制造业
|
-0.1
|
-0.7
|
-0.5
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
|
0.0
|
-0.1
|
0.0
|
计算机、通信和其他电子设备制造业
|
-0.2
|
0.1
|
0.2
|
电力、热力生产和供应业
|
0.0
|
-0.4
|
-1.0
|
燃气生产和供应业
|
-1.1
|
4.9
|
5.7
|
水的生产和供应业
|
0.0
|
2.2
|
2.1
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