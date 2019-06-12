统计局：5月份PPI同比上涨0.6% 涨幅回落

人民网北京6月12日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2019年5月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨0.6%，环比上涨0.2%，涨幅较上个月均略有回落；工业生产者购进价格同比上涨0.2%，环比持平。

1—5月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨0.4%，工业生产者购进价格上涨0.2%。

工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.3个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.41个百分点。其中，采掘工业价格上涨6.1%，原材料工业价格下降0.6%，加工工业价格上涨0.5%。生活资料价格同比上涨0.9%，涨幅与上月相同，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.23个百分点。其中，食品价格上涨2.2%，衣着价格上涨1.5%，一般日用品价格上涨0.4%，耐用消费品价格下降0.8%。

工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格同比上涨4.4%，黑色金属材料类价格上涨3.9%，燃料动力类价格上涨1.4%；化工原料类价格下降3.5%，有色金属材料及电线类价格下降2.5%。

工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.2个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.14个百分点。其中，采掘工业价格上涨1.9%，原材料工业价格上涨0.2%，加工工业价格持平。生活资料价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.02个百分点。其中，食品价格上涨0.4%，衣着价格持平，一般日用品价格上涨0.1%，耐用消费品价格下降0.2%。

工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格环比上涨0.7%，燃料动力类价格上涨0.5%；有色金属材料及电线类价格下降0.6%，化工原料类价格下降0.5%。

2019年5月工业生产者价格主要数据 环比涨跌幅 （%） 同比涨跌幅

（%） 1—5月 同比涨跌幅（%） 一、工业生产者出厂价格 0.2 0.6 0.4 生产资料 0.2 0.6 0.3 采掘 1.9 6.1 3.7 原材料 0.2 -0.6 -0.9 加工 0.0 0.5 0.5 生活资料 0.1 0.9 0.7 食品 0.4 2.2 1.4 衣着 0.0 1.5 1.6 一般日用品 0.1 0.4 0.3 耐用消费品 -0.2 -0.8 -0.5 二、工业生产者购进价格 0.0 0.2 0.2 燃料、动力类 0.5 1.4 0.7 黑色金属材料类 0.7 3.9 2.2 有色金属材料及电线类 -0.6 -2.5 -2.4 化工原料类 -0.5 -3.5 -2.5 木材及纸浆类 -0.3 -2.5 -0.7 建筑材料及非金属类 0.4 4.4 5.3 其它工业原材料及半成品类 -0.2 -0.4 0.0 农副产品类 0.1 1.5 0.3 纺织原料类 -0.2 0.7 1.2 三、主要行业出厂价格 煤炭开采和洗选业 0.7 3.8 2.4 石油和天然气开采业 4.2 6.7 4.2 黑色金属矿采选业 2.2 14.2 7.9 有色金属矿采选业 1.0 0.4 -1.7 非金属矿采选业 0.4 5.8 5.4 农副食品加工业 0.3 1.6 1.0 食品制造业 0.3 1.7 1.5 酒、饮料及精制茶制造业 0.2 1.1 0.9 烟草制品业 0.3 3.0 1.6 纺织业 0.0 0.9 1.2 纺织服装、服饰业 -0.1 1.0 1.2 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 0.0 1.1 1.2 造纸和纸制品业 -0.1 -5.4 -2.9 印刷和记录媒介复制业 -0.1 0.5 0.8 石油、煤炭及其他燃料加工业 1.8 2.3 1.5 化学原料和化学制品制造业 -0.2 -2.5 -2.3 医药制造业 0.3 2.4 2.3 化学纤维制造业 -1.3 -1.5 -0.7 橡胶和塑料制品业 -0.1 -0.1 0.0 非金属矿物制品业 0.1 3.1 3.5 黑色金属冶炼和压延加工业 0.8 1.9 -0.4 有色金属冶炼和压延加工业 -0.2 -1.0 -1.7 金属制品业 0.0 1.2 1.6 通用设备制造业 0.0 0.9 0.9 汽车制造业 -0.1 -0.7 -0.5 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.0 -0.1 0.0 计算机、通信和其他电子设备制造业 -0.2 0.1 0.2 电力、热力生产和供应业 0.0 -0.4 -1.0 燃气生产和供应业 -1.1 4.9 5.7 水的生产和供应业 0.0 2.2 2.1

(责编：杨曦、付长超)