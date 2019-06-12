全国260个地级以上城市交通一卡通今年实现互联互通

人民网北京6月12日电 （栗翘楚）11日上午，交通部召开专题新闻发布会，交通运输部新闻发言人吴春耕在回答记者提问时表示，今年全国260个地级以上城市将实现交通一卡通互联互通。
据介绍，今年交通部将推出6件关乎运输服务领域的民生实事。分别是：新增通客车建制村5000个（贫困地区不低于3000个）；推进100个“司机之家”建设试点；实现普通货运车辆全国年审网上办理；实现汽车维修电子健康档案省级系统全覆盖；组织开展公交都市创建活动；实现全国260个地级以上城市交通一卡通互联互通。截止目前，通过部省联动、协同发力，6件民生实事基本实现“时间过半、任务过半”的目标。
就推广使用ETC，实现不停车快捷收费的问题，吴春耕表示，实现不停车快捷收费，是取消高速公路省界收费站工作的关键任务，也是撤站后实现“减少拥堵、一路畅行”的关键措施。交通部会同有关部门在推动社会公众便捷安装使用ETC方面就拓宽ETC发行服务渠道、推动 ETC 便捷安装、加大ETC使用优惠力度等方面明确了多项措施。
下一步，交通运输部将会同各省级人民政府及有关部门，进一步完善政策措施，创新发展模式，强化ETC应用与服务，提高高速公路通行效率，实现不停车快捷收费。在这里，我再次呼吁广大车主及时安装ETC，减少排放，早日享受一路畅行。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】