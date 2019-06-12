全国260个地级以上城市交通一卡通今年实现互联互通

人民网北京6月12日电 （栗翘楚）11日上午，交通部召开专题新闻发布会，交通运输部新闻发言人吴春耕在回答记者提问时表示，今年全国260个地级以上城市将实现交通一卡通互联互通。

据介绍，今年交通部将推出6件关乎运输服务领域的民生实事。分别是：新增通客车建制村5000个（贫困地区不低于3000个）；推进100个“司机之家”建设试点；实现普通货运车辆全国年审网上办理；实现汽车维修电子健康档案省级系统全覆盖；组织开展公交都市创建活动；实现全国260个地级以上城市交通一卡通互联互通。截止目前，通过部省联动、协同发力，6件民生实事基本实现“时间过半、任务过半”的目标。

就推广使用ETC，实现不停车快捷收费的问题，吴春耕表示，实现不停车快捷收费，是取消高速公路省界收费站工作的关键任务，也是撤站后实现“减少拥堵、一路畅行”的关键措施。交通部会同有关部门在推动社会公众便捷安装使用ETC方面就拓宽ETC发行服务渠道、推动 ETC 便捷安装、加大ETC使用优惠力度等方面明确了多项措施。

下一步，交通运输部将会同各省级人民政府及有关部门，进一步完善政策措施，创新发展模式，强化ETC应用与服务，提高高速公路通行效率，实现不停车快捷收费。在这里，我再次呼吁广大车主及时安装ETC，减少排放，早日享受一路畅行。

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