量的丰收 质的提升（经济发展亮点多韧性足）

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粮食生产是经济发展、社会稳定和国家安全的重要保障。目前，全国麦收已近八成，主产区大多实现增产，夏粮丰收已成定局。

夏粮何以丰收？政策托底、科技支撑、防灾抗灾、气象条件等都为稳定粮食生产提供了有力保障。除了增产增收，今年夏粮还实现了结构调优、质量提升、方式转绿，为全年粮食丰收打下了坚实的基础，有利于保供给、稳物价、惠民生、增信心。

冀中平原，麦浪滚滚、机声隆隆，一派繁忙丰收景象。河北省南和县金沙河农作物种植专业合作社负责人李江坡说：“合作社流转的这3.1万亩地，被丰收压弯了腰啰，预计单产比去年增加10公斤左右。”

农业农村部农情调度表明，目前全国麦收已近八成，主产省大多都是增产的，夏粮丰收已成定局。

夏粮丰收为全年粮食丰收夯实基础

今年夏粮之所以丰收成定局，首先是政策托底稳面积。

今年继续实施小麦最低收购价政策，托底作用明显，小麦市场价格基本稳定，保护了农民种粮积极性。强化粮食安全省长责任制考核、实施产粮大县奖励等政策，有效调动了地方政府重农抓粮积极性，为稳定小麦面积发挥了重要作用。

其次是科技支撑提单产。各地以绿色高质高效行动为抓手，大力推广小麦深耕深松、播后镇压等稳产增产技术，示范带动大面积均衡增产。去年秋冬种小麦播后镇压面积同比增加630多万亩，深耕深松面积增加380多万亩。

再次，防灾抗灾减损失。针对北方麦区局部冬春连旱，大力推进科学抗旱，有效减轻灾害影响。特别是黄淮和江淮麦区小麦病虫害防控及时，成效显著。今年小麦赤霉病防控面积3.2亿亩次、同比增加28%，发病面积1730多万亩、同比减少68%。

此外，气象条件总体有利。今年小麦生育期主产区大部光温水匹配较好，冬季冻害和初春“倒春寒”偏轻，播种、返青、拔节孕穗期都及时出现有效降水，专家讲“麦收八、十、三场雨”，农历去年八月、十月和今年三月都下了及时雨，利于小麦生长发育和产量形成。

质量兴农，绿色兴农，转变粮食生产方式往深里做、往细里做

今年夏粮最大的特点还不只是丰收，不只是增产，更重要的是结构调优、质量提升、方式转绿。

结构调优，就是最适宜种小麦的地区种得多、长得好，小麦主产区、优势区种植面积是增加的，地下水超采区等非优势区通过轮作休耕进一步调减小麦面积。

江淮赤霉病高发区通过休耕和轮作调减冬小麦200多万亩，河北黑龙港地下水超采区和西南条锈病菌源区分别调减60多万亩。

质量提升，就是强筋弱筋等优质专用小麦增加，比例达到33%，比上年提高3个百分点。

据了解，河南优质麦规模种植面积1200多万亩，比上年增加360万亩。

方式转绿，就是节水、节肥、节药等绿色生产、降低成本的技术大面积推广。

全国小麦播种药剂拌种、种子包衣等节药技术推广比例为87%，比上年提高2个百分点。今年河北节水小麦品种统一供种面积530多万亩，全省节水小麦品种推广面积达到60%左右。

农业农村部种植业司司长潘文博表示，今年夏粮不仅是量的丰收，更是质量的提升。

未雨绸缪，把粮食生产抓在手上，放在心上，扛在肩上

当前，正值“三夏”大忙时节，全年粮食生产正处在承上启下的关键期。必须坚定稳住粮食生产目标不动摇，立足抗灾夺丰收，加强指导服务，落实关键技术，全力抓好夏收、夏种、夏管。

精心组织跨区机收。根据小麦成熟进度，制定跨区机收计划，搞好机具调度，提高机收效率，实现颗粒归仓。

切实抓好夏种夏管。及早做好夏播物资和技术准备，发挥农机作用，加快播种进度，扩大适播面积，提高播种质量。指导黄淮海地区落实玉米大豆（花生）轮作任务。

扎实推进防灾减灾。密切关注天气变化，及时发布预警信息，狠抓防灾减灾措施落实，加强灾情调度，强化指导服务，切实做好旱涝灾害防御工作，努力减轻灾害损失。

积极防控病虫危害。加强病虫监测防控，特别是及时落实草地贪夜蛾等重大病虫应急防治、统防统治、联防联控措施，已发生区域做到应防尽防，未发生区域加强监测、做好防控准备，坚决把危害损失降到最低。

夏粮首战告捷，为全年粮食丰收奠定基础，利于保供给、稳物价、惠民生、增信心。农业农村部部长韩长赋表示：“把粮食生产紧紧抓在手里，农业稳定、粮食安全，经济社会发展就有了基础支撑，应对国际复杂环境和风险挑战就有了底气。”

《 人民日报 》（ 2019年06月13日 10 版）

(责编：岳弘彬)