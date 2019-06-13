本报北京6月12日电 （记者王珂）商务部服贸司负责人12日介绍，1—4月，我国服务贸易总额17446.3亿元，同比增长4.1%。其中，出口6192.8亿元，增长10.1%；进口11253.4亿元，增长1.1%；逆差5060.6亿元，下降9.7%。
服务进出口增速明显提升。4月份，我国服务业生产指数达到7.4%，为去年9月份以来的次高，带动服务进出口实现较快增长，4月当月服务进出口增速达到9%，比3月份提升6.8个百分点，拉动1—4月服务进出口增速提升1.5个百分点，表明我国服务进出口总体继续保持稳定向好的发展态势。
服务出口占比继续提高。陆续出台的减税降费和深化服务贸易创新发展试点等政策措施，有力地增强了服务贸易发展的内生动力，推动“中国服务”品牌价值持续提升，服务出口优势进一步扩大。1—4月，服务出口继续保持两位数增长，高于进口增速9个百分点，服务出口占服务进出口比重达到35.5%，比上年同期提升1.9个百分点，推动服务贸易逆差明显下降。
知识密集型服务表现抢眼。随着我国供给侧结构性改革的持续推进以及生产性服务领域竞争能力逐步提升，高附加值、高技术含量的知识密集型服务贸易将加快发展。1—4月，我国知识密集型服务进出口达到5972.8亿元，增长12.7%，高于服务进出口整体增速8.6个百分点，占服务进出口总额的比重达到34.2%，比上年同期提升2.5个百分点。1—4月，知识密集型服务出口3157亿元，增长14.7%，其中知识产权使用费、金融服务出口分别增长37.8%和21.8%；知识密集型服务进口2815.6亿元，增长10.4%，其中个人文化和娱乐服务、金融服务、电信计算机和信息服务进口分别增长45.2%、42.4%和30.5%。
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