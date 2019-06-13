5月CPI同比涨幅扩大

本报北京6月12日电 （记者陆娅楠）国家统计局12日发布的5月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据显示，CPI同比上涨2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，涨幅创去年3月以来的新高，PPI同比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.3个百分点。
从环比看，5月CPI由上月上涨0.1%转为持平。其中，食品价格上涨0.2%，影响CPI上涨约0.03个百分点；非食品价格持平。国家统计局城市司处长董雅秀分析，在食品中，鲜果价格上涨10.1%，影响CPI上涨约0.2个百分点，主要原因是去年苹果和梨减产，今年库存不足，加之今年南方阴雨天气较多，时令鲜果市场供应减少；鸡蛋供应偏紧，价格上涨7.6%，影响CPI上涨约0.04个百分点；鲜菜大量上市，价格下降7.9%，影响CPI下降约0.22个百分点。
从同比看，5月CPI上涨2.7%，其中，食品价格上涨7.7%，影响CPI上涨约1.48个百分点；非食品价格上涨1.6%，影响CPI上涨约1.26个百分点。
董雅秀分析，在食品中，鲜果价格处于历史高位，同比上涨26.7%，涨幅比上月扩大14.8个百分点，影响CPI上涨约0.48个百分点；鲜菜价格上涨13.3%，涨幅比上月回落4.1个百分点，影响CPI上涨约0.31个百分点；鸡蛋和禽肉价格分别上涨8.7%和6.4%，涨幅比上月分别扩大6.1和1.4个百分点，两项合计影响CPI上涨约0.12个百分点。在非食品中，教育文化和娱乐、医疗保健、居住价格分别上涨2.6%、2.5%和1.8%，合计影响CPI上涨约0.90个百分点。
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