中国—中东欧国家地方省州长联合会工作组会议在大连举行

本报大连6月12日电 （记者王金海）11日，第五次中国—中东欧国家地方省州长联合会工作组会议在大连举行，来自17个中东欧国家的36个代表团66位外宾参会，黑山共和国名誉总统菲利普·武亚诺维奇应邀出席会议。

中国—中东欧国家合作机制，是中国与“一带一路”沿线中东欧17个国家建立的合作机制，于2012年在华沙成立。中国—中东欧国家“17+1合作”作为中欧关系重要组成部分，秉持开放包容、互利共赢精神，坚持相互尊重、平等相待原则，在各方共同努力下，朋友圈越扩越大、好伙伴越来越多，已成为中欧全方位合作的重要支柱和跨区域多边合作的成功范例。

地方合作是中国与中东欧国家合作的重要支撑。2018年10月，在保加利亚索非亚举行的第四次中国—中东欧国家地方领导人会议上，辽宁正式接任中国—中东欧国家地方省州长联合会中方主席省，负责承办2019年举行的第五次中国—中东欧国家地方省州长联合会工作组会议和2020年举行的第五次中国—中东欧国家地方领导人会议。

《 人民日报 》（ 2019年06月13日 10 版）

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