5月人民币贷款增加1.18万亿元

本报北京6月12日电 （记者王观）中国人民银行12日发布的数据显示，5月末，广义货币（M 2 ）余额189.12万亿元，同比增长8.5%，增速与上月末持平，比上年同期高0.2个百分点；狭义货币（M 1 ）余额54.44万亿元，同比增长3.4%，增速比上月末高0.5个百分点，比上年同期低2.6个百分点；流通中货币（M 0 ）余额7.28万亿元，同比增长4.3%。

交通银行首席经济学家连平分析，M 2 增速维持相对稳定主要受正负两方面因素的综合影响，信贷增量反弹以及积极的财政政策推动M 2 增速向上，而外部不确定性又可能拖累M 2 增速回升，两者对冲作用下使得增速与上月持平。

5月份人民币贷款增加1.18万亿元，同比多增313亿元。分部门看，住户部门贷款增加6625亿元，其中，短期贷款增加1948亿元，中长期贷款增加4677亿元；非金融企业及机关团体贷款增加5224亿元，其中，短期贷款增加1209亿元，中长期贷款增加2524亿元，票据融资增加1132亿元；非银行业金融机构贷款增加58亿元。

连平认为，5月信贷增量环比回升，季节性特征明显。与近两年同期相比，增量也小幅上升，增幅不及预期一定程度上体现了当前实体经济运行仍存压力。

社会融资规模方面，初步统计，5月份社会融资规模增量为1.4万亿元，比上年同期多4466亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.19万亿元，同比多增459亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加191亿元，同比多增419亿元；委托贷款减少631亿元，同比少减939亿元；信托贷款减少52亿元，同比少减884亿元；未贴现的银行承兑汇票减少770亿元，同比少减971亿元；企业债券净融资476亿元，同比多858亿元；地方政府专项债券净融资1251亿元，同比多239亿元；非金融企业境内股票融资259亿元，同比少179亿元。

《 人民日报 》（ 2019年06月13日 10 版）

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