中关村创业大街孵化成果丰硕

本报北京6月12日电 （记者贺勇）6月12日，被喻为全国“双创”风向标的中关村创业大街在迎来开街5周年之际，晒出了一份亮眼的成绩单：累计孵化3451家创业团队，其中外籍和海归团队409家；累计获得融资团队1181家，总融资731亿元，融资比例34.2%。

目前，中关村创业大街拥有从20到300人的活动场地25个，创新团队办公室50个，孵化工位1000个。街区成为创新人群最为密集与活跃的区域。调查显示，20%创业者拥有海外经历或为外籍人士；53%毕业于国内985和211高校，北大、清华、北航毕业生位居前三；软件与信息服务业、人工智能、智能准备、医药健康为最集中的技术创业领域；37.74%的创业者为相关领域技术骨干，拥有丰富的技术研发经验。

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