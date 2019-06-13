复兴图强新起点 中国经济再出发

编者按：今年是新中国成立70周年。70年来，在中国共产党坚强领导下，我国经济社会发展实现了历史性飞跃，取得了举世瞩目的巨大成就。党的十八大以来，中国特色社会主义进入了新时代，我们走在坚持全面深化改革，坚持高质量发展，坚持扩大对外开放的奋进道路上。为庆祝新中国成立70周年，反映重大发展成就，推动深化改革扩大开放，本报特推出《新中国成立70周年系列报道》，对宏观经济发展、产业变革以及企业、金融机构等案例进行采访报道。今天推出第一篇。

今年是新中国成立70周年。走过了70年风雨岁月、历经70年不断奋斗的新中国愈发显现出蓬勃生机，以卓然姿态屹立于世界东方。如今，中国已是世界第二大经济体以及制造业、货物贸易、外汇储备第一大国。2018年，中国经济总量跨过90万亿元人民币大关，人均国内生产总值接近1万美元，经济增速6.6%，位居世界前列，对世界经济增长贡献率约30%。

站在新的历史起点上，我们立足实际，坚持问题导向，以更加开放包容的胸襟，坚持走合作共赢之路，在办好自己事情的同时，努力为开放型的世界经济作出新贡献。

历史性飞跃：

经济总量跃居世界第二

1949年新中国建立之初，经济、产业百废待兴。经过29年的发展到1978年，我国国内生产总值世界排名第11位，GDP只有1495亿美元，占全球比重仅有1.75%。从这一年开始，我国经济进入改革开放征途，经济发展也就此驶上了快车道。

到改革开放的第20个年头—1998年，我国GDP已经增长到了1.03万亿美元，成为全球第七大经济体，占全球比重为3.3%。

在进入21世纪之后，尤其是在2001年“入世”之后，中国经济融入全球发展大潮，迅速崛起。2001年，中国GDP总量是1.34万亿元，排名跻身全球第六，位于美日德英法五国之后。也正是在这一年，我国经济进入高速增长新阶段（从2003年到2010年间，有6年增幅为两位数），2007年增速更是创造了14.2%的记录。到2008年，我国GDP达到了4.6万亿美元，占全球比重升至7.2%，排名全球第三。

2010年，我国GDP百年来首次达到世界第二。同年，我国制造业增加值登顶全球第一。当年，我国GDP占全球比重为9.2%，制造业增加值占全球比重为19.8%。

2018年，我国GDP总量升至13.6万亿美元，是1978年的90倍，扣除汇率、价格因素，实际增长了约37倍，年均增长9.5%。1978年，我国GDP仅有美国的6.3%，日本的14.8%，到2018年相当于美国的66.3%，日本的273.6%。其中2018年我国制造业增加值，更是相当于美日德三国之和。

今年一季度，我国GDP为213433亿元，超过2005年全年GDP总量。按可比价格计算，比上年同期增长6.4%，增速与上季度持平。国家统计局国民经济核算司司长赵同录表示，在外部环境更加复杂严峻的情况下，我国经济展现更强韧性，GDP增速连续14个季度保持在6.4%—6.8%区间，延续了近年来平稳增长的态势。

新常态：

从高速度增长转入高质量发展

2001年至2010年，是中国经济发展的“黄金十年”，这个时期的中国经济就像一头“飞奔的大象”。在经济规模迅速壮大之后，产能过剩、环境资源压力加大等问题显得十分突出，经济发展模式必须转变。

2013年9月5日，习近平主席在出席二十国集团领导人第八次峰会时，明确提出了“坚定推动结构改革，宁可将增长速度降下来一些”的重要观点。2014年5月10日，习近平在河南考察时，进一步提出“从当前我国经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态”的观点。这是“新常态”一词第一次出现在公众视野。

从高速增长阶段转入高质量发展阶段的中国经济，除了速度的变化之外，经济结构不断优化升级，从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，是主要特征。

2013年至2016年，我国GDP年均增长7.2%，虽然比过去减慢了，但仍高于同期世界2.6%和发展中经济体4%的平均增长水平，平均每年增量44413亿元(按2015年不变价计算)。国家发改委副主任、国家统计局局长宁吉喆介绍，这一时期，最终消费对经济增长的年均贡献率为55%，高于资本形成贡献率8.5个百分点，经济增长靠的是内需拉动。2016年末我国常住人口城镇化率为57.35%，比2012年末提高4.78个百分点。城乡基本公共服务均等化水平稳步提高，城乡差距继续缩小，2016年城乡居民收入倍差比2012年缩小0.16；这一时期，东部、中部、西部和东北地区经济平均增长8.2%、8.7%、9.2%和5.3%，人均地区生产总值最高和最低省份之比从4.38:1缩小为4.28:1。

供给侧结构性改革：

经济发展韧性更强

为解决新时期经济发展的结构性矛盾和可持续发展问题，以习近平同志为核心的党中央经过深入调查研究，紧扣中国经济实际，结合世界经济发展的大趋势，提出了推进供给侧结构性改革的重要思想，并做出部署。

自2015年11月份中央财经领导小组第十一次会议提出供给侧结构性改革之后，一系列改革措施相继出台，中国经济发展开始进入一个全新的时期。

在2016年之后，经济、政治、文化、社会、生态文明领域体制改革全面推进，市场体系建设加紧布局，宏观调控、财税、金融、投资、行政管理等领域体制改革渐次推进，更加强调发挥市场在资源配置中的基础性作用。自贸区建设、区域协同发展、一带一路建设等国家方略陆续实施并取得了积极成效。

供给侧结构性改革的这些措施在2018年收到了成效：

“三去一降一补”取得新进展。2018年，煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率分别比上年提高2.4和2.2个百分点；年末商品房待售面积比上年末减少6510万平方米，规模以上工业企业资产负债率下降0.5个百分点；全年规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本比上年下降0.2元。

三大攻坚战初战告捷，防范化解金融风险成效初显。2018年末，全国地方政府债务余额继续控制在全国人大批准的限额之内，商业银行资本充足率和拨备覆盖率保持较高水平；年末农村贫困人口比上年末减少1386万人，贫困发生率下降1.4个百分点；打赢蓝天保卫战三年行动计划出台，水、土壤污染防治行动深入推进。全年全国338个地级及以上城市空气质量优良天数比例比上年提高1.3个百分点，重点流域水质继续改善。

2018年，最终消费支出对经济增长的贡献率为76.2%，比资本形成总额高43.8个百分点，服务业“稳定器”功能更为突出。全年第三产业增加值占国内生产总值的比重为52.2%，对经济增长的贡献率为59.7%，比第二产业高23.6个百分点。高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重比上年提高1.2个百分点，装备制造业增加值比重提高0.2个百分点。年末常住人口城镇化率为59.58%，比上年末提高1.06个百分点；户籍人口城镇化率为43.37%，提高1.02个百分点。

尤为难得的是，上述成绩是在2018年中美贸易争端的背景下取得的，充分体现了中国经济的韧性和高成长性。

前不久，习近平主席在接受俄罗斯塔斯社、《俄罗斯报》联合采访采访时，概括分析了支撑中国经济平稳健康可持续发展的四个重要条件，即资源潜力、内生动力、发展活力，调控能力。他强调指出，有中国共产党的坚强领导，有集中力量办大事的政治优势，有万众一心、众志成城的民族精神，有改革开放以来持续高速发展积累的雄厚物质技术基础，有巨大发展韧性、潜力、回旋余地，有丰富的宏观调控经验和充足的政策空间，我们完全有条件、有能力、有信心应对各种风险挑战。

面对新的各种挑战，中国将继续努力办好自己的事，坚持开放发展、包容发展、可持续发展、高质量发展。一个更加开放的中国，将同世界形成更加良性的互动，带来更加进步和繁荣的中国和世界。（董少鹏 闫立良）

(责编：栗翘楚、杨曦)