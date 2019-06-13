原标题：国资委喊话运营商避免5G重复投资 基础设施共享可期

最近一段时间，“5G”毫无疑问地成为了热搜条中的热词。而在5G建设即将大规模铺开之际，国资委副主任赵爱明、任洪斌近日赴中国联通调研，并参加了中国电信、中国联通和中国移动5G产业发展研讨会，深入了解三家运营商5G产业相关工作进展情况和下一步考虑。

赵爱明强调，三家运营商要主动承担国家任务，进一步加强合作，避免5G重复投资，加强5G自主创新和标准工作，重视产业发展中的风险防范工作。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国在接受《证券日报》记者采访时表示，目前5G正处于前期布局阶段，三大运营商如不加强合作，仅是各自完全独立进行技术研发与基础设施投资，既会造成技术研发上的无效投入，也将导致基础设施当然重复建设；这一方面降低了资源利用效率，增加了运营成本，另一方面也不利于增强我国电信运管营业在国际5G产业发展技术与标准方面的话语权。

万博新经济研究院副院长张海冰对《证券日报》记者表示，通信运营商业务的一个很大特点就是网络的重复覆盖。在同一个城市，几家运营商要开展业务，就必须建立自己覆盖全城的网络，这在技术上无法避免的，但是在铁塔、机房等基站配套设施上，不存在不能兼容的技术差别。

“如果能实现共享，这将在很大程度上降低网络建设的成本，避免不必要的浪费。”在张海冰看来，国资委要求三大运营商避免5G重复投资，就是要求三大运营商之间尽量开放基础设施的共享。

今年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。此次的“发牌”时间不仅大大超乎市场预期，同时还跨越了预商用阶段，标志着我国正式进入5G商用元年。在此背景下，中国5G建设运营速度势必会大幅增加。

据悉，在获得5G业务经营许可后，中国移动今年将在40个城市实现5G覆盖，建设3万至5万个5G基站；中国联通将在40个城市建设5G试验网络，并推出5G先锋友好体验计划。2019年将根据测试效果及设备成熟度，适度扩大试验规模；中国电信则表示，5G商用后，将在17个5G创新示范城市基础上，迅速扩大覆盖范围。初期预计5G基站投入达到2万个。

刘兴国认为，目前5G在技术上还有不少问题需要进一步解决，在基础设施上也需要大量投入。对于三大运营商来说，应该在产业政策的引领下，加强分工合作，强化产业发展协同，高效快速推动5G产业发展。

来自中国信通院的研究数据显示，2020年5G正式商用，预计将带动约4840亿元的直接产出，2025年、2030年将分别增长到3.3万亿元、6.3万亿元；而在间接产出方面，2020年、2025年和2030年，5G将分别带动1.2万亿元、6.3万亿元和10.6万亿元的间接经济产出。此外，预计2030年5G将带动超过800万人就业，主要来自于电信运营和互联网服务企业创造的就业机会。（记者 杜雨萌）

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