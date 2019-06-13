原标题：河北实施大规模职业技能提升行动

河北将实施大规模职业技能提升行动，加强技能强省建设，推行终身职业技能培训制度。力争到2021年底，技能劳动者占就业人员总量的比例达到25%以上，高技能人才占技能劳动者的比例达到30%以上。这是记者从近日召开的河北省部署推进职业技能提升行动电视电话会议上获悉的消息。

根据部署，河北将把企业职工、农民工、退役军人、城乡未继续升学初高中毕业生等就业重点群体和贫困劳动力作为培训重点。2019年，将开展各类政府补贴性职业技能培训48万人次以上，今后3年共开展补贴性职业技能培训150万人次以上。

河北将加强企业职工培训，广泛组织岗前培训、在岗培训、脱产培训、转岗培训、安全生产培训。全面推行企业新型学徒制、现代学徒制培训，今后3年将培训6万名新型学徒。开展失业保险支持企业职工技能提升“展翅行动”，实施高危行业领域安全技能提升计划。

面向农村转移就业劳动者特别是新生代农民工，持续实施农民工“春潮行动”、新生代农民工职业技能提升计划和返乡创业培训计划。面向下岗失业人员、退役军人、就业困难人员，广泛开展就业技能培训和职业技能提升培训。

据了解，河北还将加大政策激励力度。对企业举办的技工院校给予资金支持，对积极承担企业和社会职业技能培训的职业院校给予政策倾斜。破除地域、户籍制约，符合条件的劳动者可按规定享受每人每年不超过3次的职业培训补贴。（记者李昱霖）

(责编：庄红韬、杨曦)