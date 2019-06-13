原标题：预付式消费乱象何时休

● 预付式消费一方面有利于商家提前回笼资金、锁定客户，另一方面也让消费者获得实惠。但近年来预付式消费隐藏的问题越来越多，背后原因引人深思

● 《侵害消费者权益行为处罚办法》规定，经营者以预收款方式提供商品或者服务，应当与消费者明确约定商品或者服务的数量和质量、价款或者费用、履行期限和方式、安全注意事项和风险警示、售后服务、民事责任等内容

● 对预付式消费应当制定一些规则，如明确具备相关资质才可从事预付式消费；预付费资金应有资金监管；从事预付费消费的企业应缴纳保证金；应保障消费者对预付费使用情况的知情权

近日，健身品牌浩沙健身在全国多地撤店，健身房相关负责人目前已失联，导致近千名消费者和工作人员蒙受损失，董事长被法院列为失信被执行人。

浩沙健身加入“跑路大军”行列，再次为预付式消费的安全性蒙上一层阴影，引起公众对预付式消费的质疑。多数网民认为，类似办理预付卡后遭遇店家卷款跑路的例子不胜枚举，包括一些连锁类品牌。

如今，美容美发卡、休闲健身卡、游戏充值卡、洗车卡、蛋糕卡……几乎每个人都有几张预付卡。预付式消费一方面有利于商家提前回笼资金、锁定客户，另一方面也让消费者获得实惠。然而，近年来预付式消费隐藏的问题越来越多，背后原因引人深思。

退卡屡次遭拒

无奈转赠朋友

来自江苏南京的王丽(化名)习惯一到春季就把上一年冬天的衣服拿去洗衣店干洗。最近，一家洗衣店的工作人员向她推荐会员卡，“办理会员卡可享受优惠，充值500元可享受8折优惠，而且本次消费便可使用会员卡”。

考虑到以后会经常干洗衣服，而且这家洗衣店的服务周到，王丽便充值了一张500元的会员卡。没想到，充值后问题就来了:洗衣服不认真，羽绒服上的不顽固污渍也没有洗掉。

王丽想退掉会员卡，却遭到“软性”拒绝。

“向洗衣店提出退卡请求后，一名员工明确答复可退卡，但随即解释称退卡手续很麻烦，有权限退卡的经理不在店里，需要过一段时间再给答复。”王丽对《法制日报》记者说，此后，她几次要求这家店退卡，但总是因为各种情况无法办理。

王丽最后一次去办理退卡时得到的答复是:会员卡不限制时间，可一直使用，想要退卡比较麻烦，如果不再使用，建议将卡赠送给朋友。

“会员卡办理时间不长，而且只洗过一件衣服，我也提出把已经享受的折扣退回去，只要将卡里剩下的钱退给我就行，即便这样也不能如愿。”商家屡次拒绝，王丽也很无奈，之后便将卡送人了。

时间限制未标明

过期再用另充值

“难道会员卡只能充值，不能退钱?”陕西西安的易欣(化名)对她常去的游泳馆提出质疑。

今年年初，易欣在西安雁塔区某游泳馆办理了一张游泳卡，充值250元可以游泳10次。但她最近去游泳时，却被告知卡已经过期。

“经询问才知道充值250元游泳10次是有时间限制的，必须在办卡后两个月内使用才可以。可我办卡时，商家并未主动提供书面协议或合同，也未告知有时间限制，卡上也没有关于时间限制的说明。”易欣说。

如今，卡里的游泳次数还剩下5次，但无法使用。想要退卡变现，却被告知“钱在卡里不可以退，但可以激活”。

易欣说:“游泳馆的工作人员称，钱在卡里，激活了便可继续使用，但激活需要再充值250元，增加10次游泳机会，而且有效期同样是两个月。”

而如果易欣充值激活，两个月内要游泳15次，工作比较忙的她根本不可能做到。

“办的游泳卡简直是一个死循环，卡里的钱永远也用不完。”易欣无奈地说。

之后，易欣没有选择充值，而是要求退卡退钱，但得到的答复是:“由于您自己没把握好时间，对此您也有责任，只能退少部分钱。”

拿着退回来的几十元钱，易欣也不想再有过多纠缠，只能以后再也不来了。

实际上，不止易欣一人遇到这样的问题。在后台询问后，易欣发现有不少在这个游泳馆游泳的顾客都碰到了类似麻烦，但由于卡里金额不多，他们多数人选择了不予追究。

施计谋诱导办卡

退款须扣违约金

在上海某外企工作的李洋(化名)最近遭遇了一起美发预付卡骗局，损失惨重。

正当李洋四处寻找理发店时，一名陌生人走上前来推销其所在的美发店，例如设计师很专业、造型设计很好等。此外，这名推销人员还介绍，店里正在做活动，可免费体验。

考虑到这家店离自己居住的地方很近，以前也在此理过发，李洋便跟随这名推销人员走进了店里。

进店后，没有人介绍项目或价格，而是马上安排人洗头发。当李洋主动询问是否有消费价格的相关介绍时，店员用友好的态度说:“不用担心价格，这里都是专业并且实惠的。”

紧接着，店员继续给她挑选发色，洗好头发、挑完发色之后，一名自称知名造型师的人对她的头发进行了一番评价，例如发质不好、发型不配脸型等，需要打造，可以一对一私人订制发型，提亮发色，打造最流行的发型。

李洋心动了，接受了这名造型师的建议。没想到，造型做到一半，店员拿来价目表，告诉她这款造型需要消费2000元，但如果现在充值5000元可享受5折，以后也可以经常来做造型，护理头发。

核算了一下成本，李洋发现如果不充值就不划算，无奈之下，她选择充值5000元。

一周后，经朋友提醒，李洋发觉不对劲，于是联系理发师要求退款，但被拒绝了。之后，她去店里要求退款，店员回复称，可以退款，但要扣违约金，第一次消费全价结算，不能享受优惠。

“违约金占会员卡的30%，加上第一次消费的2000元，就只能退1500元。最终没选择退卡，抓紧用完算了。”李洋说。(记者韩丹东 实习生晏亦茜)

(责编：庄红韬、杨曦)